Riapertura Regioni 3 giugno/ Speranza conferma dopo il vertice con il premier Conte

Via libera alla riapertura delle Regioni dal 3 giugno prossimo, senza eccezioni e con la possibilità di ingresso in Italia senza quarantena anche dagli altri Paesi UE. E’ ciò che è emerso nel corso della riunione di G0verno appena conclusa a Palazzo Chigi. Per i paesi fuori dall’Unione Europea resta per il momento confermata la data del 15 giugno per poter fare di nuovo ingresso in Italia. I dati dell’Istituto superiore di sanità sono valsi di fatto il via libera: “Al momento non c’è in Italia alcuna situazione critica relativa all’epidemia di Covid-19“, è stato comunicato, dunque i divieti di spostamento dalla prossima settimana non sussisteranno più. Era una decisione che andava comunque ratificata ed è accaduto durante il vertice di maggioranza convocato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha confermato che comunque fino a martedì l’andamento della curva dei contagi sarà ancora monitorato con grandissima attenzione.

SPERANZA: “PROSEGUIRE SU QUESTA STRADA”

Ha spiegato Speranza alla fine del vertice di Governo: “Il decreto legge vigente prevede dal 3 giugno la ripresa degli spostamenti infraregionali e al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti. I dati del monitoraggio sono incoraggianti. I sacrifici importanti del lockdown hanno prodotto questi risultati. Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa con gradualità“. Gli scienziati nonostante i dati confortanti predicano ancora prudenza, sottolineando la necessità di essere pronti ad isolare eventuali focolai. Il ministro delle Regioni Francesco Boccia sta contattando singolarmente i governatori già da giorni per confrontarsi sulla Fase 2 e sul tema della riapertura dei confini regionali: anche nei prossimi giorni il confronto proseguirà serrato, ma nessuna convocazione della cabina di regia è prevista al momento.



