Riapertura scuole il 23 settembre 2020?/ Miur frena: “ipotesi infondate e premature”

Il difficile anno scolastico si è da poco concluso ma già si pensa alla riapertura delle scuole: quando suonerà nuovamente la campanella? Sarà possibile fare presto ritorno in classe? Non mancano ad oggi le incognite su come sarà la scuola a partire dal prossimo settembre quando, Coronavirus permettendo, gli studenti italiani torneranno nelle aule scolastiche in vista un anno decisamente differente da quello vissuto. neppure sulla ripresa però, al momento, vi è alcuna certezza. Spetterà alle varie Regioni determinare il calendario scolastico. Quest’anno però la ministra Azzolina aveva proposto di ripartire già dal primo settembre con le lezioni di recupero di ciò che inevitabilmente è andato perso durante i mesi di didattica a distanza a causa della pandemia. A smorzare l’idea che senza dubbio piaceva alle famiglie sono state però le regioni che vorrebbero tenere le date già previste. Non mancano così le varie ipotesi sulla data di riapertura delle scuole, come emerso da Corriere della Sera secondo il quale la scuola dovrebbe ripartire tra il 10 ed il 15 settembre. Il nodo delle elezioni amministrative, tuttavia, ha portato a far ipotizzare una terza data, quella del 23 settembre 2020.

RIAPERTURA SCUOLE IL 23 SETTEMBRE 2020: LE IPOTESI

Se sarà confermata l’ipotesi di tenere le elezioni al 20 settembre, dunque, le scuole potrebbero riaprire non prima del prossimo 23 settembre. A sollevare il caso sono stati diversi politici tra cui i governatori del Veneto Luca Zaia e della Liguria Giovanni Toti. Se però entrambi hanno sollevato ragioni di natura politica, non mancano osservazioni su problemi reali legati alle scuole. Con le regole di distanziamento e pulizia previste come misure anti-Covid, è possibile che le scuole debbano chiudere non il venerdì pomeriggio come succede ora e riaprire il martedì successivo, ma che addirittura si potrebbe tornare in classe solo il mercoledì o giovedì prima del voto per riprendere le lezioni non prima di mercoledì. Questo porterebbe all’ennesimo paradosso: riaprire le scuole dopo 6 mesi il 15 settembre per richiuderle dopo tre giorni. Alla luce delle svariate ipotesi, tuttavia, come riferisce TecnicadellaScuola è intervenuto il Ministero dell’Istruzione per fare chiarezza: “Con riferimento alle possibili date di inizio dell’anno scolastico 2020/2021 riportate da alcuni organi di stampa, il Ministero dell’Istruzione precisa che non è ancora stata presa una decisione definitiva in merito. Tutte le ipotesi in circolazione attualmente sono, quindi, infondate e premature”. Il Miur ha aggiunto inoltre che “Sulla definizione del calendario scolastico è in corso un confronto con le Regioni. Ogni notizia ufficiale verrà comunicata, come sempre, dal Ministero, tramite i propri canali istituzionali”.



