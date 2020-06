Riapertura scuole, linee guida giovedì/ Presidi “40% aule impossibile metro distanza”

Il 24 giugno prossimo il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha convocato al Miur i sindacati rappresentativi del mondo scuola con il tema centrale da affrontare, inevitabile, le riaperture di settembre: dopo che l’Italia resta l’unico Paese europeo senza ancora un piano chiaro su cosa e come far ripartire in autunno l’educazione e la formazione su tutti i livelli, il Governo tenta di stringere i tempi. Entro mercoledì, al più tardi giovedì, dovrebbero essere pronte le nuove linee guida per il rientro a scuola in settembre: «Aspettiamo il testo dal ministero lo esamineremo e nella Conferenza straordinaria che si terrà probabilmente giovedì daremo il parere. La nostra intenzione è di trovare una intesa», spiega all’Ansa Cristina Grieco, coordinatrice della Commissione Istruzione della Conferenza delle Regioni.

Dopo le linee guida del Miur infatti saranno convocati, oltre ai sindacati, anche i tavoli regionali dove poter iniziare a lavorare attivamente per la riapertura delle classi dopo i 3 mesi di lockdown che hanno concluso il quadrimestre 2019-2020 per la pandemia Covid-19. Proprio nella prossima Conferenza si dovrebbe stabilire la data di rientro che con ogni probabilità rimarrà il 14 settembre: «E’ la data più gradita a tutti anche se ci sono voci contrarie. Chiederemo comunque di avere meno disagi possibili nelle scuole laddove ci saranno elezioni. Sarebbe importante trovare altre sedi per i seggi elettorali, anche per il futuro. La collaborazione è massima, la partita è molto importante».

REGIONI E PRESIDI CONTRO LINEE GUIDA MIUR

Resta il nodo importante da chiarire sulle elezioni regionali-amministrative che si terranno attorno al 20-21 settembre e che – se non arriveranno alternative di luoghi dove allestire i seggi – potrebbe presentare un problema imponente ad un mondo scuola che a quel tempo avrà riaperto solo da qualche giorno. «Le Regioni hanno avanzato alcune proposte relativamente alla ripresa a settembre credo il ministero dell’Istruzione sia in attesa di un ulteriore passaggio con il Comitato tecnico scientifico che deve avallare le linee», spiega ancora la Grieco, «è urgente far sapere quando e come si riparte a settembre». La Ministra Azzolina ha già indicato che intende riaprire le classi già da fine agosto per permettere i recuperi di tutti gli studenti che sono stati promossi con le diverse insufficienze a inizio giugno (va ricordato che per la pandemia Covid-19 la direttiva Miur impediva, salvo rare eccezioni, la bocciatura anche davanti a tutte insufficienze in pagella): le Regioni spingono perché dall’11 giugno, data dell’invio delle proposte alla Ministra M5s, attendono risposta in merito alle nuove linee guida ancora non pronte.

«Presto saranno disponibili le linee guida condivise Governo-Regioni per la ripresa delle attività scolastiche, ma occorre un piano di investimenti per il settore. La scuola deve ripartire prima possibile, ma in condizioni di massima sicurezza, per questo motivo abbiamo concordato con il Governo un ulteriore momento di confronto la prossima settimana per arrivare all’emanazione di linee guida condivise» ripeteva solo due giorni fa il Presidente dell’Emilia Romagna e della Conferenza Regioni, Stefano Bonaccini. Intanto sono i presidi ad esprimere ulteriore timore circa le probabili “regole” che il Ministero starebbe mettendo in atto per la riapertura delle scuole a settembre.

Per il distanziamento, Regioni e Governo, usando i parametri del CTS, hanno proposto di dare un parametro oggettivo per il distanziamento degli alunni che potesse essere di aiuto ai presidi e agli amministratori locali («da un generico metro lineare di distanza le Regioni propongono una superficie pari a 1,8 metri quadri», riporta l’Ansa). Per gli stessi presidi però il timore è che «il 40% delle aule scolastiche è praticamente impossibile mantenere un distanziamento di un metro tra i banchi: anche per questo è urgente venire a conoscenza delle linee guida per capire cosa fare per settembre, non si può procrastinare l’attesa», spiega Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, ponendo la domanda “centrale”, «non è materialmente possibile per metratura delle aule e numero degli studenti. Cosa facciamo allora in questi casi?».



© RIPRODUZIONE RISERVATA