Riapertura stadi: dossier della Lega Serie A/ “Necessario fare tornare i tifosi”

Si riaccende il dibattito sulla possibile riapertura degli stadi per la fine del campionato di Serie A. La Lega ha predisposto un dossier da inviare in FIGC per una parziale riapertura degli impianti per le ultime giornate. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lega ha ribadito ancora una volta questa necessita e, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, sta finalizzando «un articolato protocollo che sarà inviato nelle prossime ore al presidente della Figc Gabriele Gravina affinché possa utilizzarlo nelle interlocuzioni con le istituzioni governative competenti”. Come si legge in una nota, la Lega “già nelle ultime gare di questa stagione, auspica che venga consentita a ciascuna Società, secondo le specificità di ogni realtà e impianto, la possibilità di riaprire i propri stadi ad un numero limitato di tifosi».

RIAPERTURA STADI, LEGA SERIE A INVIA PROTOCOLLO A FIGC

Sul tema riapertura stadi era intervenuto qualche giorno fa il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: l’esponente del Movimento 5 Stelle aveva delineato la metà del mese di luglio per una decisione definitiva, anche in base all’andamento della curva epidemiologica. Molto dipenderà dai dati sull’emergenza coronavirus, dunque, ma la Lega Serie A è in pressing per una parziale, anche minima, riapertura degli impianti, così da archiviare almeno per il momento le porte chiuse. Lo stesso Gabriele Gravina aveva invocato un ritorno dei tifosi negli stadi, così da poter vivere al meglio lo spettacolo del calcio e catturare la passione degli italiani. Molto, se non tutto, dipende però dagli scienziati: l’ultima parola spetterà proprio a loro.



