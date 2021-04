“Riaperture? Mi preoccupano”/ Pregliasco “Avremo nuovi casi e la variante indiana…”

Nel corso della puntata della trasmissione “Iceberg Lombardia”, in onda su Telelombardia, è intervenuto il virologo Fabrizio Pregliasco, per fare il punto della situazione sul Coronavirus a livello regionale e nazionale. Partendo dal territorio, l’esperto ha sottolineato la grande rapidità emersa nelle vaccinazioni nelle ultime ore in Lombardia: “Stiamo andando al galoppo, a grande velocità. È interessante l’organizzazione che parte da questi grandi hub, con capacità imponenti. Si tratta di catene di montaggio dalla qualità garantita. La macchina è oliata bene, compresi gli aspetti riguardanti le prenotazioni e i messaggi, che arrivano con le tempistiche giuste. Questo primo giro di vaccinazioni non ci permetterà però di chiudere la partita del virus, che rimarrà. Dovremo fare dosi di richiamo”.

Di fronte al quesito “C’è il rischio in Lombardia di fare la fine della Sardegna, ritrovatosi in zona rossa dopo essere stata area bianca?”, Pregliasco ha replicato: “Ci sarà sicuramente un incremento nel numero di casi, speriamo che sia limitato”.

PREGLIASCO: “RIAPERTURE? SONO PREOCCUPATO”

Dinnanzi alle telecamere di “Iceberg Lombardia”, Fabrizio Pregliasco si è poi detto preoccupato per le riaperture: “Erano dovute, volute, richieste, agognate. Rappresentano un equilibrio tra le esigenze sanitarie ed economiche, che potrebbe farci pagare un certo prezzo. Non sono un liberi tutti e un po’ mi preoccupo perché, quando si aprono i ristoranti e le strutture è difficile autolimitarsi. Alla luce tuttavia delle proiezioni effettuate e delle problematiche di variante, dobbiamo andare con i piedi di piombo, dal momento che sarà importante salvare e organizzare al meglio il periodo estivo”. Periodo estivo sul quale incombe la minaccia della variante indiana, che crea più di un grattacapo nel mondo della scienza medica per le mutazioni da essa contenute, anche se pare, come emerso da alcuni dati raccolti in Israele, che il vaccino Pfizer sia efficace contro di essa. Infine, il tema del coprifuoco: giusto o sbagliato? Pregliasco non si è sbilanciato: “Le disposizioni vogliono fare ridurre la mobilità e questo al momento è un aspetto importante in materia di prevenzione”.

