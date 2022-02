Riccardo Cotumacci chi è il fidanzato di Michela Giraud/ Giornalista e speaker radiofonico

Chi è Riccardo Cotumaccio

Sarcastica e irriverente: sono questi i due aggettivi che più caratterizzano Michela Giraud, come comica. Nonostante abbia debuttato in teatro è stato il mondo dei social a darle la maggiore notorietà, dove ha conquistato migliaia di fan con i suoi video esilaranti. Educazione Cinica è uno di questi, ma l’abbiamo vista anche su Comedy Central in veste di conduttrice e anche a Lol: chi ride è fuori dove si è fatta conoscere da un pubblico più vasto. Michela Giraud è fidanzata con Riccardo Cotumaccio, che di mestiere fa lo speaker radiofonico. Sempre sui social, la coppia ama condividere i momenti più romantici e più divertenti della loro relazione.

Al contrario di Michela, Riccardo non appartiene al mondo della televisione anche se non ne è troppo distante. Nato il 28 luglio del 1992 sotto il segno del leone il fidanzato della comica, è un giornalista pubblicista, iscritto all’Albo professionale della regione Lazio, dal 2017. Lavora infatti a Roma come conduttore di Teleradiostereo 92.7. Nel suo curriculum vitae inoltre emerge che ha anche esperienza come social media manager, anche se è la carriera come giornalista, quella più ama perseguire. È infatti redattore per diversi siti web, alcuni legati all’informazione sportiva, di speaker e inviato.

Michela Giraud e Riccardo Cotumaccio sui social

Il fidanzato di Michela Giraud è una persona molto riservata anche se non esita, come tutti, a condividere pezzi della sua vita sui social. Proprio con la sua dolce metà si mostra ai follower in foto molto dolci. A parte questo però, entrambi non amano parlare molto di loro. Non hanno fatto sapere infatti i dettagli di quando e come si sono conosciuti. Si sa solo che l’amore tra loro è sbocciato tempo fa. Riccardo Cotumaccio ha anche collaborato con La Repubblica dal 2009 al 2011, dove si è occupato dei temi che più lo appassionano, quelli inerenti al mondo studentesco. “Devo moltissimo al liceo in cui sono cresciuto: l’Augusto di Roma“, scrive sul suo sito web.

Proprio nel 2009 infatti ha iniziato a scrivere per Zai.Net giovani reporter, rivista per studenti distribuita in varie regioni italiane. Riccardo Cotumaccio è un appassionato di giornalismo e ha portato avanti fan dalla tenera età questo sogno con determinazione. Sogno che ha potuto subito realizzare quando ha ricoperto il ruolo di caporedattore della sezione sportiva, e successivamente quella di direttore presso la redazione del giornale d’istituto, il DeGeneratione, mettendosi a confronto con personaggi famosi tra cui Walter Veltroni, Ezio Mauro, Franco Siddi.



