Riccardo Cotumaccio, fidanzata Michela Giraud/ “Con lui tiro un lato di me….”

Riccardo Cotumaccio è il fidanzato di Michela Giraud, la comica “iena per una notte”. Un grande amore quello tra la cabarettista romana che si è fatta notare durante la prima edizione del game show di Amazon Prime Video LOL:Chi ride è fuori e lo speaker sportivo radiofonico. Riccardo e Michela sono fidanzatissimi da diverso tempo e sui social sono soliti pubblicare degli scatti di coppia per la gioia dei tantissimi fan. Riccardo lavora come speaker sportivo radiofonico e la sua voce è molto conosciuti da tutti gli appassionati di calcio. Al momento Riccardo lavora per Teleradiostereo 92.7 ma nel passato ha collaborato anche con altri emittenti radiofoniche.

Ma chi è Riccardo Cotumaccio, il fidanzato di Michela Giraud? Nato a Roma, Riccardo ha conseguito il diploma presso il Liceo Classico Augusto di Roma e subito dopo il titolo di studio ha cominciato a muoversi nel campo della comunicazione lavorando come redattore sportivo per diversi siti web. Successivamente si è dedicato al mondo delle radio dove ha mosso i primi passi come speaker presso l’emittente RadioLuiss. Poi ha lavorato con Romanews Web Radio fino a Teleradiostereo 92.7.

Riccardo Cotumaccio e Michela Giraud: “amo il suo Richard Benson”

Riccardo Cotumaccio e Michela Giraud sono più innamorati che mai. La cabarettista romana e lo speaker radiofonico fanno coppia fissa da diversi anni e sui social non si nascondono visto che soliti pubblicare scatti della loro vita privata per la gioia dei fan. Proprio la protagonista della prima edizione del game show di Amazon Prime Video LOL:Chi ride è fuori parlando di Riccardo ha detto: ” c’è da dire che con Riccardo tiro fuori un lato di me che non direste mai. Chissà se avrò mai il piacere di poterlo inserire un giorno in un personaggio magari di un film o di una serie. Di Riccardo poi tutti apprezzano moltissimo l’imitazione di Conte… ma io amo il suo Richard Benson”.

