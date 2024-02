Riccardo Di Pasquale, chi è il marito di Roberta Giarrusso/ La carriera e il matrimonio nel 2019

Riccardo Di Pasquale, chi è il marito di Roberta Giarrusso: la carriera tra cinema e musica

Oggi pomeriggio Caterina Balivo torna su Rai 1 con una nuova puntata de La volta buona. Tra i numerosi ospiti che la conduttrice accoglierà nel suo salotto pomeridiano spicca anche Roberta Giarrusso. Nota attrice del panorama cinematografico nazionale, nonché celebre volto tv, ha sempre preferito far parlare la sua carriera piuttosto che la propria vita privata, conservata nella riservatezza assoluta. Sappiamo però che, ormai da anni, è sentimentalmente legata a Riccardo Di Pasquale. Dalla loro relazione è nata una figlia, Giulia, nel 2017, sino alla decisione della coppia di convolare a nozze nel giugno 2019 a Roma.

Ma che cosa sappiamo di colui che, ormai da tanti anni, vive e condivide l’amore al fianco di Roberta Giarrusso? Stando alle informazioni disponibili, si apprende che Riccardo Di Pasquale è un produttore musicale e cinematografico, un imprenditore nel mondo della musica e del grande schermo.

Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale: un amore riservato

Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale non si sono mai esposti più di tanto, in forma pubblica, riguardo la loro romantica storia d’amore. Entrambi conservano un atteggiamento sempre piuttosto riservato e cauto quando si tratta di parlare di sentimenti, preferendo rimanere discreti e lontani dal gossip. Una delle rare dichiarazioni pubbliche è arrivata nell’ottobre 2022, in un’intervista rilasciata da Di Pasquale nel programma radiofonico di RTL 102.5 Trends&Celebrities.

In quell’occasione era intervenuta anche la stessa attrice che, in riferimento alla movimentata e impegnatissima vita lavorativa del marito, aveva ironicamente commentato: “Ormai per vederlo devo chiedere anche io l’appuntamento”. La coppia, inoltre, è stata anche protagonista in televisione nel 2018, quando ha preso parte al reality show Pechino Express.











