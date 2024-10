Riccardo Fogli ricorda: “In passato sono stato aiutato, ero senza soldi”

Tra gli ospiti di oggi domenica 20 ottobre 2024 di Verissimo troveremo Riccardo Fogli, il celebre cantante ed ex membro de i Pooh che tornerà a parlare della sua vita e della sua carriera, che ha saputo regalare diversi colpi di scena nell’arco degli anni. In una vecchia intervista concessa al Corriere della sera, Riccardo Fogli è tornato a parlare delle difficoltà incontrate nel corso della carriera: “Non avevo più soldi, solo cambiali, il produttore Alfredo Cerruti, ex fidanzato di Mina, mi prestò 5 milioni di lire per comprarmi uno smoking, due camicie e due paia di scarpe”.

Riguardo all’infanzia trascorsa, Riccardo Fogli ha confessato di aver vissuto con spensieratezza e tranquillità nonostante i tempi duri: “Ero comunque felice e spensierato, solo che quando giocavo all’oratorio non riuscivo a giocare a calcio perché avevo paura di sporcare le scarpe buone” ha ammesso l’artista.

Riccardo Fogli e il rapporto con Roby Facchinetti: “Cercavamo le 200 lire per mangiare”

Un’altra persona che ha giocato un ruolo chiave nella vita di Riccardo Fogli è l’amico Roby Facchinetti, leader dei Pooh con il quale ha instaurato una speciale amicizia nel corso degli anni, che si è prolungata e della quale il cantante di Storie di tutti i giorni ricorda bene ancora i dettagli: “Eravamo i due “stranieri” e dividevamo una stanzetta di una pensione con due letti e un lavandino, ci raccontavamo tutto e insieme cercavamo di rimediare quelle 200 lire per mangiare”.

Riccardo Fogli ha poi ricordato a Corriere della sera il colpo di fulmine con Patty Pravo, con la quale ha trascorso la notte qualche ora dopo averla vista la prima volta: “Nel giro di poche ore eravamo già nella stessa stanza” ha confidato il cantante che ha mantenuto un rapporto di amicizia con la collega nel corso degli anni.