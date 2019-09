Riccardo Fogli choc/ “All’Isola ho rischiato di morire, sono caduto e…”

Chi ha seguito Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi sa bene che la sua esperienza e il suo percorso non sono stati facili. I colpi di scena non sono mancati così come i gossip, tanto che qualcuno ha pensato fossero studiati a tavolino, fatto sta che il cantante, una volta tornato, ha parlato con difficoltà di tutto quello che è successo, soprattutto riguardo al presunto tradimento da parte di sua moglie Karin. Oggi però torna a farlo dalle pagine di Diva e Donna in cui si racconta oggi e si guarda indietro parlando proprio della sua esperienza in Honduras e di quella volta che “ha rischiato di morire” cadendo da un alberto. In particolare, Riccardo Fogli ha svelato: “Sono morto di dolore…Un giorno all’Isola sono come morto…Caduto di schianto a terra come una pigna che cade dall’albero…Svenuto…Mi hanno portato via con l’elicottero…Era il vero crollo, due giorni senza toccare cibo…Sono morto e risorto tante volte nella mia vita…”. A quanto pare il cantante è riuscito a passare tutto questo e tornare a casa a testa alta ma nella stessa intervista dice la sua anche sul rapporto con la moglie.

DALLA CADUTA ROVINOSA DA UN ALBERO AL PRESUNTO TRADIMENTO DELLA MOGLIE KARIN

Riccardo Fogli non ha fatto mistero dei suoi momenti no e non solo per via delle difficili condizioni di vita e dei pericoli che ha affrontato ma anche per quelli che sono stati i duri colpi in arrivo dall’Italia riguardo al presunto tradimento della moglie Karin. A proposito di quest’ultima e, soprattutto, di Fabrizio Corona racconta a Diva e Donna: “Mi spiace che un giovane così finisca in mezzo agli assassini…Non dovrebbero esserci le galere, solo centri di rieducazione…Non dovevano lasciarlo in giro a fare il prepotente…”. Infine, lo stesso cantante smentisce la sua intenzione di lasciare la televisione dopo quello che è successo all’Isola.

