Riccardo Fogli, ex marito Viola Valentino/ “Sono stata tradita diecimila volte”

Viola Valentino, al secolo Virginia Maria Minnetti, nel 1971 ha sposato Riccardo Fogli, all’epoca cantante dei Pooh. Quando si incontrano per la prima volta hanno rispettivamente 20 e 18 anni: “Una sera, un’amica di Roby Facchinetti si presenta assieme a una bella ragazzina. Mi colpì subito, quindi preparai il mio solito sorriso e l’approccio che andava di moda in quegli anni: “Ciao, ma io ti conosco?”. Viola Valentino mi spiazzò completamente. “Chiamami Peroni, sarò la tua birra” replicò audace. In un secondo ero cotto di lei”, ha raccontato Fogli al settimanale “Gente”. Dopo un anno di matrimonio, però, la coppia etra in crisi a causa della relazione extraconiugale di Fogli con Patty Pravo. In seguito si sono riappacificati fino a quando nel 1992 il cantante ha definitivamente lasciato Viola Valentino per l’attrice Stefania Brassi, conosciuta sul set di “Dov’era lei a quell’ora?”, e dalla quale ha avuto un figlio, Alessandro. Nel 1993 hanno divorziato.

Viola Valentino, ex moglie di Riccardo Fogli/ "Siamo come Al Bano e Romina Power"

Riccardo Fogli: 20 anni con Viola Valentino e i “mille” tradimenti

Viola Valentino non ha mai dimenticato i numerosi tradimenti subiti da Riccardo Fogli nei loro oltre 20 anni di matrimonio (dal 1971 al 1993): “Non sono stata tradita una volta, ma mille, diecimila volte”, aveva raccontato qualche anno fa a Storie Italiane, quando l’ex marito era naufrago all’Isola dei famosi. Il matrimonio religioso di Viola e Riccardo non si è mai sciolto: “Mi aveva chiesto di dividerci con la Sacra Rota. Questo non l’ho accettato. Sono cristiana, voglio restare sposata solo una volta in Chiesa”. Lo scorso anno Viola Valentino ha lanciato un appello all’ex marito Riccardo Fogli: “Io e Riccardo siamo ancora legati ed è giusto che le persone ci vedano così. Come Al Bano e Romina Power. Anzi, sarebbe bello che, al termine dell’emergenza coronavirus che ci sta bloccando tutti a casa, io e lui facessimo un concerto insieme”.

