Siparietto ‘gelido’ quest’oggi a La Volta Buona nel corso del blocco dedicato a quello che sarà il Festival di Sanremo 2025. La rosa dei cantanti in gara è stata diramata dal conduttore – Carlo Conti – e chiaramente diversi artisti sono stati tagliati dalla competizione sia per demeriti che per una questione di scrematura necessaria. Nello studio di Caterina Balivo, tra gli ospiti, anche Viola Valentino: la cantante che ha calcato due volte il palco dell’Ariston ha tentato di convincere Carlo Conti con un nuovo brano ma purtroppo non è stata inclusa nella rosa dei cantanti in gara a Sanremo 2025.

Non ha ostentato particolare risentimento per la mancata inclusione nei 30 cantanti in gara a Sanremo 2025 e, con piacere, Viola Valentino ha scelto proprio il salotto de La Volta Buona per far ascoltare in esclusiva proprio il brano ‘scartato’ da Carlo Conti. Caterina Balivo ha dunque approfittato della presenza di Luca Dondoni in collegamento per avere proprio da lui un parere sulla canzone della cantante.

Viola Valentino ‘doppia bocciatura’ per Sanremo 2025: Luca Dondoni ‘spiazza’ a La Volta Buona

Terminato il breve estratto della canzone di Viola Valentino, ‘scartata’ da Carlo Conti per Sanremo 2025, è stato il momento di ascoltare il parere di Luca Dondoni. Dall’esperto è arrivato un giudizio perentorio: “Se mi piace? No!”. Una risposta secca che ha colto di sorpresa lo studio de La Volta Buona; gelo tra i presenti, compresa Viola Valentino che non ha proferito parola se non: “Ma hai ascoltato solo una piccola parte”. Imperterrito Luca Dondoni che ha rincarato il giudizio netto: “Mi sembra una canzone che può vivere una vita sua e probabilmente molto divertente ma forse ce ne sono di meglio in queste 30 scelte da Carlo Conti. Tra l’altro non si distacca molto da ciò che già si ascolta in giro… Riascoltarla? Nono, preferirei non ascoltarla tutta, mi è bastata!”.