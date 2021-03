Riccardo Fogli/ “Tributo al Festival per Stefano D’Orazio? I fan mi hanno attaccato”

Non si placano le polemiche a seguito del mancato tributo a Stefano d’Orazio durante l’ultima puntata del Festival di Sanremo 2021. Ieri è uscita allo scoperto la vedova del grande batterista dei Pooh, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda, e anche Barbara D’Urso ha espresso le sue perplessità sulla questione. Oggi è toccato a Riccardo Fogli, grande amico di Stefano D’Orazio nonché ex componente proprio dell’amatissima band italiana: “E successa una cosa incredibile – ha raccontato negli studi di Storie Italiane, su Rai Uno – io sono stato ospitato al Festival e sono stato accusato dai nostri meravigliosi fan che lottano per i loro beniamini”.

“Se la sono presa con me – prosegue Riccardo Fogli – perchè io avrei dovuto prendere il microfono e chiedere l’omaggio a d’Orazio. Ho chiesto scusa, ma per educazione non intervengo a gamba tesa e non lo farò mai, chiedo scusa ma non è nella mia natura, ero ospite”.

RICCARDO FOGLI: “STEFANO D’ORAZIO ERA UN GENIO”

Riccardo Fogli ha proseguito: “Mi ha fatto male essere attaccato perchè sono fan, sono amici che amano Stefano D’orazio come me e tutta Italia”. Fogli ha quindi aggiunto: “Oggi è stato fatto un omaggio a Stefano (riferendosi alle immagini fatte passate da Storie Italiane ndr) e spero che presto si faccia qualcosa di più perchè Stefano è Stefano è un genio, ha inventato un sacco di cose, sarebbe bello parlarne, cantava, suonava, scriveva per il teatro, ancora non si è scoperto chi è veramente, io spero vi sia un’occasione per spiegarlo bene”. Eleonora Daniele, la conduttrice, ha quindi replicato: “Io l’ho conosciuto vi ritengo degli amici tutti i Pooh e mi piacerebbe davvero potervi dedicare qui a Storie Italiane uno speciale per tutte le canzoni meravigliose che avete fatto”. Fogli replica ironico: “Io ci sono, non so se riusciamo tutti insieme, magari è complicato”.

