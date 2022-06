Riccardo Guarnieri: “Dopo Uomini e Donne non ho più visto Ida”/ “Mi ha bloccato e…”

Riccardo Guarnieri: cos’è successo con Ida Platano dopo Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono stati i protagonisti delle ultime puntate della stagione di Uomini e Donne. Dopo una dura discussione in studio, Riccardo ed Ida avevano deciso di uscire insieme a cena per porre le basi di un nuovo inizio. Nuovo inizio che, però, non c’è stato. Durante un confronto in studio, subito dopo la cena, Riccardo ha ammesso di non essere più innamorato di Ida come lo era tempo fa mentre Ida si è sentita presa in giro dall’ex con cui c’è stata una furiosa discussione in studio. Cos’è successo tra i due dopo quel momento? A svelarlo è proprio il cavaliere pugliese che ha raccontato di non aver più visto e sentito Ida.

“Mi sono accorto di essere stato bloccato perché su Whatsapp era sparita la foto del suo profilo dalla nostra chat, e sui social siamo spesso stati taggati insieme in questi giorni e, quando ho cliccato sul suo nome, l’utente è risultato inesistente”, ha confessato Riccardo al magazine ufficiale della trasmissione.

Riccardo Guarnieri, retroscena su Ida Platano

Tra Riccardo Guarnieri ed Ida Platano, dunque, i sentimenti che li hanno uniti in passato sono finiti? “È come se i sentimenti per Ida li avessi dovuti chiudere in un barattolo, li ho dovuti soffocare e messi da parte. Ida per me non è e non sarà mai una persona qualsiasi ma se ho deciso di fare un passo indietro è perché ho dovuto tutelare me stesso in virtù di tali sentimenti. Volevo sentirmi amato”, ha spiegato il cavaliere pugliese.

Entrambi ufficialmente single, Riccardo ed Ida sono pronti a godersi l’estate, ma c’è la possibilità di una riconciliazione futura? “Purtroppo credo che il problema siano le insicurezze di Ida che la portano a non scendere a compromessi. Con Ida mi sono sentito la persona che non sono: un uomo cattivo“, ha concluso il cavaliere pugliese.

