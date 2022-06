Uomini e Donne/ Svelato un retroscena su Riccardo Guarnieri e Ida Platano…

Uomini e Donne news 4 giugno: svelato un retroscena sul cavaliere pugliese Riccardo Guarnieri

La stagione di Uomini e Donne si è conclusa, ma sui protagonisti non è ancora calato il sipario. Gli occhi del pubblico sono, infatti, puntati su Ida Platano e Riccardo Guarnieri che si sono salutati dopo una furiosa lite che ha messo fine al loro rapporto. Il ritorno di Riccardo in trasmissione aveva risvegliato i vecchi sentimenti di Ida che era pronta a riprovarci. L’uscita a cena, però, ha segnato definitivamente la rottura tra i due. Oggi, però, a parlare di Ida e Riccardo è Marco Alabiso, ex cavaliere del trono over che era arrivato in trasmissione per conoscere Ida.

Marco Alabiso, ex cavaliere UeD/ "Perché è finita con Ida? Lei ama ancora Riccardo"

La Platano e Marco sono usciti per qualche settimana. Tra i due c’è stato anche un bacio, ma la conoscenza si è poi interrotta per volontà di Ida che ha ammesso di aver provato a conoscerlo ma di non provare quel sentimento tale da spingerla a portare avanti la frequentazione. Oggi, Marco ha parlato di Ida, ma anche di Riccardo svelando un retroscena sul cavaliere pugliese.

Uomini e Donne/ Amaro sfogo di Ida Platano dopo l'addio a Riccardo Guarnieri

Uomini e Donne, le parole di Marco Alabiso su Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Marco Alabiso, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, ha spiegato di aver lasciato il trono over perchè essendo arrivato per Ida Platano, di fronte alla scelta di quest’ultima di continuare con Riccardo Guarnieri, è andato via ammettendo, però, che sarebbe rimasto volentieri se qualcuno glielo avesse chiesto. “E’ finita perché lei ama ancora Riccardo e quando lui ha cominciato a mettersi in mezzo alla nostra storia lei ha cominciato a cambiare anche carattere. Si è avverato quello che pensavo, cioè che lei avesse ancora intenzione di provarci con lui”, ha detto Marco.

Ida Platano, la teoria sull'ultima cena con Riccardo Guarnieri / "I conti non tornano"

“Riccardo ha sicuramente provato fastidio, dopo questo filmato ha cominciato sempre più a mettersi in mezzo nella nostra relazione. Da lì sono cominciati gli scontri e io ho iniziato ad attaccarlo pesantemente perché volevo metterlo al suo posto. Esagera, vuole fare la star. Non ci siamo mai chiariti perché lui non affronta le persone faccia a faccia. Quando gli ho chiesto di venire fuori ai camerini per discutere non si è neanche presentato. Lui è bravo solo davanti le telecamere. La loro telecamera era una cosa scontata”, ha aggiunto Marco.











© RIPRODUZIONE RISERVATA