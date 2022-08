Riccardo Guarnieri “Ha passato l’estate con una persona”/ Ma è a Uomini e Donne…

Amedeo Venza: critica Riccardo Guarnieri e Ida Platano

Ieri, martedì 30 agosto, si è registrata la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Tra i riconfermati nel Trono Over, ci sono anche Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Gli spoiler della prima puntata fanno sapere che dama e cavaliere hanno litigato: Ida ha rivelato che Riccardo le ha scritto durante la pausa estiva, ma tra loro non c’è stato alcun riavvicinamento amoroso, anzi. Subito dopo Riccardo ha chiesto di ballare con la nuova tronista del trono classico Federica Aversano. La presenza di Riccardo e Ida ha suscitato molte polemiche sui social: “Sono ritornati anche loro in studio… con che faccia si presenta lui dopo che ha trascorso l’estate sempre con una persona?! Ma perché viene data credibilità a questa gente? Falsi” ha scritto su Instagram l’influencer Amedeo Venza.

Riccardo Guarnieri interessato a Federica Aversano?

La persona a cui si riferisce Amedeo Venza è una mora pugliese, pare si chiami Sara, con il quale Riccardo Guarnieri è stato paparazzato più volto durante le vacanze. I due sono stati avvistati a cena in Puglia e anche in Campania. La ragazza avrebbe smentito le chiacchiere sul loro rapporto parlando di un’amicizia di vecchia data. Durante la nuova puntata di Uomini e Donne, Riccardo ha chiesto di ballare con la nuova tronista Federica, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, attirandosi numerose critiche: “Riccardo è interessato a Federica perché non gli basta più stare al centro dello studio vuole le esterne. Altrimenti manco la guardava e poi ha un figlio, lui sparisce quando ci sono i figli…”, ha commentato un utente su Twitter.

