Riccardo Guarnieri: rumors sul ritorno a Uomini e Donne

Il nome di Riccardo Guarnieri è tornato ad essere accostato a Uomini e Donne dopo una storia di Lorenzo Pugnaloni che ha ipotizzato un presunto ritorno del cavaliere pugliese qualora fosse tornato single. A smentire, però, non solo il ritorno di Riccardo nel parterre del trono over di Uomini e donne ma anche la fine della relazione è il portale Isa e Chia che ha pubblicato le dichiarazioni di una fonte che ha svelato anche il nuovo lavoro di Riccardo.

Guarnieri, quando si è presentato a Uomini e Donne, ha dichiarato di essere un operaio ma ora pare che abbia cambiato lavoro. A quanto pare, Riccardo, oggi, lavorerebbe come cameriere in un importante ristorante della Puglia, precisamente nel Salento ed è stato descritto come una persona “molto gentile e professionale”.

Riccardo Guarnieri: la storia con la fidanzata continua

La fonte, a Isa e Chia, ha anche raccontato di aver visto Riccardo Guarnieri in un momento di relax in compagnia della sua attuale compagna. Diversamente da quanto si vocifera, dunque, il cavaliere pugliese non è tornato single ma continua ad essere felicemente fidanzato.

Una segnalazione importante quella pubblicata da Isa e Chia che mette così fine alle voci che volevano Riccardo nuovamente in trasmissione. Allo stesso tempo, la segnalazione spegne i sogni dei fan più romantici di Uomini e donne che sognavano di rivederlo in studio insieme a Ida Platano.

