RICCARDO GUARNIERI/ Il Cavaliere di Uomini e Donne e Ida Platano stanno insieme?

Riccardo Guarnieri ha fatto sentire la sua assenza: il ritorno in tv di Uomini e Donne avrebbe potuto sancire il suo rientro nel programma di Maria De Filippi, ma le cose sono andate in modo diverso. Dalle anticipazioni, sappiamo già che il Cavaliere e Ida Platano ritorneranno protagonisti del Trono Over, anche se non sappiamo quando. L’attesa è ancora più grande alla luce delle parole che Guarnieri ha riservato sui social alcune settimane fa, in cui ha rivelato il suo stato d’animo: “A furia di metterci una pietra sopra, ho dato vita a una nuova catena montuosa”. Parole che si riferivano alla sua gita a Ostuni, ma che si adattano al meglio anche al suo rapporto travagliato con Ida. Qualcuno dei fan però ipotizza che i due siano ritornani insieme e che in realtà Riccardo abbia parlato di perdono. Ida infatti si è mostrata felicissima nelle ultime Stories e potrebbe aver rivelato il ritorno della coppia più chiacchierata del parterre di Maria.

RICCARDO GUARNIERI E IDA PLATANO STANNO ANCORA INSIEME?

Riccardo Guarnieri è ancora il fidanzato di Ida Platano oppure no? I fan di Uomini e Donne continuano a porsi questa domanda, soprattutto per via delle anticipazioni emerse in questi giorni. In via ufficiale, i due hanno deciso di chiudere in via definitiva la loro love story e entrambi hanno preferito voltare pagina. Anche se non sarebbe la prima volta che Cavaliere e Dama prendono le distanze l’uno dall’altra. “Ogni tanto è bello vivere, vivere forte, sperimentare e essere spensierati”, ha scritto Ida sui social pochi giorni fa, “non so nè ballare nè cantare ma mi piace da morire”. Il tutto condito da un balletto realizzato per i social che per poco non l’hanno fatta finire sotto a un’auto. Guarnieri invece ha preferito la strada del silenzio, ma presto sapremo qualcosa di più su quello che sta vivendo. Sarà infatti ospite di C’è tempo per, in occasione della puntata di oggi, 8 settembre 2020. Si lascerà sfuggire qualcosa di più sull’ex fidanzata oppure preferirà mantenere il segreto?



