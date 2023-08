Riccardo Laganà, morto il consigliere Rai/ 48enne stroncato da un arresto cardiaco

Lutto improvviso in casa Rai. Nella notte tra mercoledì e giovedì è scomparso per un arresto cardiaco il consigliere di amministrazione Riccardo Laganà. I vertici dell’azienda hanno espresso cordoglio per la prematura scomparsa: “L’improvvisa scomparsa di Riccardo Laganà è un dolore profondo per tutta la ‘sua’ Rai, di cui è stato orgogliosamente parte e che ha rappresentato nel consiglio di amministrazione, dando voce a chi, con il proprio lavoro, fa vivere quotidianamente il servizio pubblico”, la presidente Rai Marinella Soldi e l’amministratore delegato Roberto Sergio facendosi interpreti del grande cordoglio del Cda, del direttore generale e di tutti i lavoratori Rai.

Soldi e Sergio hanno poi aggiunto: “Nel suo ruolo di consigliere di amministrazione Laganà ha sempre rappresentato, con determinazione e fermezza, ma con lealtà e grandissimo senso di responsabilità, il punto di vista dei lavoratori Rai, per un’azienda che desiderava fosse realmente un punto di riferimento autorevole per i cittadini e per la quale si è sempre speso generosamente in prima persona”.

Morto il consigliere Rai Riccardo Laganà

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Riccardo Laganà. I partiti politici hanno espresso vicinanza alla famiglia del 48enne, così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini: “L’impegno, la trasparenza e il coraggio di Riccardo Laganà sono un patrimonio da non disperdere. Esprimo le mie sentite condoglianze alla sua famiglia e alla Rai che ha avuto l’opportunità di avere il supporto professionale di un consigliere di amministrazione che credeva realmente e totalmente nel valore del servizio pubblico”. Così il presidente della Fnsi, Vittorio Di Trapani, su Twitter: “Rigore, dignità, amore per la vita. Ogni forma di vita. La notizia della morte di Riccardo Laganà è di quelle alle quali stenti a credere. O alle quali non vuoi credere. Ha amato la Rai, ha onorato il Servizio Pubblico. Ogni giorni al servizio dei dipendenti e dei cittadini”.

