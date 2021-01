Riccardo Milani, marito Paola Cortellesi/ “Fidanzati per nove anni prima di..”

Paola Cortellesi sarà la protagonista del film di questa sera, La Befana vien di notte, ma in molti non conoscono molto della sua vita privata a cominciare dal fatto che ormai dieci anni fa ha detto sì al suo fidanzato storico, il regista e produttore Riccardo Milani. I due si sono sposati nel 2011 e prima di dire sì sono stati fidanzati per nove anni. Classe 1958, Riccardo Milani non è solo il marito di Paola Cortellesi ma è un professionista del settore visto che da anni è una prestigiosa firma per regia e produzione al cinema e in tv. La carriera del marito di Paola Cortellesi è iniziata come aiuto regista di Nanni Moretti, Mario Monicelli e Daniele Lucchetti, ma il suo esordio vero e proprio come regista è datato 1997 quando ha messo la sua firma come regista al lungometraggio Auguri Professore, nel cui cast erano presenti Silvio Orlando e Claudia Pandolfi.

Riccardo Milani, marito Paola Cortellesi, chi è e che lavoro fa?

Riccardo Milani non solo è stato il compagno di Paola Cortellesi per nove anni ma adesso è suo marito da dieci e questo li ha portati anche a lavorare insieme sul set. E’ proprio il regista che ha firmato Come un Gatto in Tangenziale, il film con protagonista Paola Cortellesi nel cast, e ha diretto anche il sequel Ritorno a Coccia di Morto. Ma il film che ha permesso loro di conoscersi è stato Il Posto dell’Anima. Il 24 gennaio 2013 la coppia ha avuto una bambina, Laura, la loro unica figlia, mentre il regista ha già altre due figlie, Alice e Chiara nate da un matrimonio precedente con una donna di cui non si sa molto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA