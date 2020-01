Riccardo Muci/ Il poliziotto eroe insignito dell’Ordine al Merito (Nuovi Eroi)

Il poliziotto Riccardo Muci è il protagonista del nuovo appuntamento di “Nuovi Eroi”, il format originale prodotto da Stand by Me e trasmesso su Rai3. Un programma importante con la preziosa collaborazione del Quirinale che ha l’obiettivo di raccontare le storie di cittadini e cittadine italiane insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un riconoscimento legato al loro impegno civile, ai valori che definiscono la Nazione e al loro forte senso di comunità. Tra questi non poteva non esserci Riccardo Muci, il poliziotto che nell’agosto del 2018 si è ritrovato coinvolto nella terribile esplosione di una cisterna di GPL sull’autostrada dell’A14 all’altezza di Casalecchio di Reno.

La storia di Riccardo Muci a Nuovi Eroi su Rai3. Nell’agosto del 2018 il poliziotto viene coinvolto in una terribile esplosione di una cisterna di GPL sull’autostrada dell’A14 all’altezza di Casalecchio di Reno. Poco prima dell’esplosione Riccardo è riuscito a mettere in salvo il maggior numero di persone possibili, ma purtroppo si è ritrovato letteralmente investito dal fuoco. Un terribile incidente che ha visto Riccardo ustionare il 25% del suo corpo. L’agente di Polizia è riuscito, prima di tutti, a comprendere cosa sarebbe successo e in quattro minuti prima della terribile esplosione è riuscito a mettere in salvo diverse persone e non solo; ha anche aiutato le persone rimaste ferite sull’autostrada dell’A14 avvisando anche ai passanti di scappare via. Purtroppo però non è riuscito a mettere in salvo se stesso, visto che durante l’esplosione l’onda d’urto l’ha fatto volare per venti metri riportando ustioni molto gravi su tutto il corpo. Poco il 31enne agente della Polizia è stato ricoverato presso l’Ospedale Bufalini di Cesena con bruciature su tutto il corpo. Questo gesto di grande altruismo ha spinto il premier Conte a fargli visita presso l’Ospedale di Cesena e poco dopo il poliziotto è stato insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

