Riceve sei dosi di vaccino Pfizer: 23enne ricoverata a Massa/ Iniettata intera fiala

Una 23enne è stata vaccinata contro il covid ma invece della normale somministrazione ha ricevuto ben sei dosi di Pfizer, ovvero, l’intera fiala. “Abbiamo sbagliato. Le abbiamo iniettato tutta la fiala di vaccino Pfizer, pari a sei dosi”, la rivelazione choc alla giovane tirocinante massese di psicologia, errore clamoroso accaduto ieri mattina presso il Noa, il Nuovo ospedale apuano di Massa, così come riferito dai colleghi de La Nazione.

Subito dopo l’accaduto i medici si sono confrontati fra di loro ed hanno deciso di ricoverare la 23enne, mantenendola sotto stretta osservazione, e se entro la giornata di oggi non dovesse manifestare sintomi gravi diversi dai classici che si possono palesare, leggasi febbre, mal di testa, dolori alle articolazioni e via discorrendo, a quel punto sarà dimessa e potrà tornare a casa. C’è da dire che le condizioni della giovane psicologa sono discrete, e il ricovero è stata una mossa precauzionale anche perchè fino ad oggi nessuno aveva mai ricevuto ben sei dosi di vaccino, di conseguenza nessuno sa dire cosa possa accadere.

SEI DOSI DI VACCINO PFIZER: “SPERIAMO NON ACCADA NULLA”

“Mia figlia – le parole della madre della giovane, così come riferisce l’Adnkronos – si è recata all’appuntamento tranquilla. Dopo la puntura si è subito accorta che qualcosa non andava. Non nelle reazioni del suo corpo, quanto rispetto a quello che stava succedendo intorno a lei. Da quello che abbiamo ricostruito, il preparato non è stato diluito con la fisiologica come prevede il protocollo e per una serie di motivi che dovranno sicuramente essere chiariti, è stata iniettata a mia figlia l’intera preparazione. Adesso non resta che sperare che non ci siano reazioni avverse di particolare gravità”. Un caso simile si era verificato nei mesi scorsi in Germania, quando ad una persona erano state iniettate cinque dosi in contemporanea. Tornando alla 23enne di Massa, è già stata inviata una segnalazione all’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, e il personale di polizia si è recato nell’ospedale per raccogliere informazioni.

