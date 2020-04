Richard Gere papà a 70 anni/ Moglie Alejandra Silva: parto segreto in quarantena

Pubblicità

Richard Gere di nuovo papà all’età di 70 anni ed in piena quarantena! La giovane moglie 37enne, Alejandra Silva ha infatti dato alla luce nelle passate ore il loro secondo figlio come annunciato in esclusiva dal magazine Hola!. Secondo la rivista spagnola si tratterebbe ancora una volta di un maschietto ma la coppia non si è voluta sbilanciare mantenendo il massimo riserbo su quello che è stato un parto a tutti gli effetti “top secret”, al punto da non conoscere né la data esatta della sua nascita né il nome del bebè. Sicuramente il secondogenito per la coppia arriva a distanza di poco più di un anno da Alexander. Per entrambi si tratta del terzo figlio dal momento che l’attore è anche padre di Homer James, oggi 20enne, nato dal suo precedente matrimonio con la collega Carey Lowell mentre la donna è anche mamma di Albert, un bambino di 7 anni frutto della sua precedente relazione con l’imprenditore Govind Friedland. La famiglia, dunque, si allarga sempre di più e l’attore di pellicole come “Ufficiale e gentiluomo” e “Pretty Woman” può sperimentare ancora una volta la gioia della paternità a quasi 71 anni.

RICHARD GERE PAPÀ A 70 ANNI: NATO SECONDO FIGLIO DELLA COPPIA

Richard Gere e Alejandra Silva stanno insieme dal 2014 ma solo nel 2018 si sono uniti in matrimonio. Un amore, il loro, che va ben oltre la grande differenza di età, coronato dalla nascita di ben due bambini. L’attore sta trascorrendo la sua quarantena in famiglia con la moglie, attivista politica e filantropa spagnola, ed i loro figli in un ranch alle porte di New York, dove avrebbe dato il benvenuto al loro secondogenito. Se nella prima gravidanza, giunta al termine nel febbraio del 2019, la coppia aveva deciso di annunciarla con un foto del Dalai Lama che accarezzava il pancino, in occasione dell’arrivo della seconda cicogna ha optato per una maggiore discrezione. Il gossip di una nuova gravidanza era già circolato a novembre scorso ma nessuno dei due diretti interessati ne aveva dato conferma. Dopo essere diventato padre lo scorso anno, Gere aveva detto di non essere per niente preoccupato di essere un genitore anziano ed aveva confermato di voler piuttosto essere un padre presente.



