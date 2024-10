Ti presento i suoceri: nel cast del film di oggi su Rai 1 Richard Gere e Diane Keaton

Mercoledì 16 ottobre 2024 andrà in onda in prima serata su Rai 1, alle ore 21.30, la commedia sentimentale del 2023 dal titolo Ti presento i suoceri. Il film è scritto e diretto dal regista Michael Jacobs, noto in particolare per la sua attività come sceneggiatore in Babysitter (1984) e Girl Meets World (2014). Le musiche hanno invece la firma della compositrice canadese Lesley Barber, autrice delle colonne sonore della serie televisiva animata Il Piccol’orso. Il protagonista è interpretato dalla stella di Hollywood Richard Gere, diventato famoso a livello internazionale nel 1980 grazie alla sua partecipazione al film American gigolò.

Nel casto del film, accanto a Richard Gere recita l’attrice Diane Keaton, nota per il suo lungo sodalizio artistico con il regista Woody Allen in pellicole come Io e Annie (1977), Manhattan (1979) e Radio Days (1987) e commedie come Il club delle prime mogli e Amore, matrimoni e altri disastri. Nel cast recita anche Susan Sarandon, che aveva già lavorato con Richard Gere in Shall we dance? (2004); Emma Roberts, conosciuta per il personaggio di Chanel Oberlin nella serie tv Scream Queens; infine Luke Bracey, interprete di La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson.

Ti presento i suoceri: la trama del film di questa sera

Il film racconta la storia di Michelle (Emma Roberts) e Allen (Luke Bracey), una coppia fidanzata da tempo ma che fino a quel momento ha vissuto la propria relazione in modo molto semplice e senza particolari impegni reciproci. Dopo aver partecipato al matrimonio di un’amica, però, la ragazza sente il bisogno che il proprio fidanzato prenda una posizione più decisa riguardo al loro rapporto, così organizza una cena con i rispettivi genitori affinché vengano fatte finalmente le presentazioni ufficiali. Arrivata la fatidica sera, però, li attende una sorpresa inaspettata: i consuoceri si conoscono già, nonostante questo sia un enorme segreto. Nessuno sa, infatti, che il padre di Michelle e la madre di Allen intrattengono una relazione extra coniugale, mentre i rispettivi coniugi si erano conosciuti la sera prima, e il padre di Allen si era reso conto di provare dei sentimenti per la madre di Michelle. La cena si rivelerà molto più scoppiettante di quanto avrebbero mai potuto immaginare, e chissà se la verità alla fine verrà a galla.