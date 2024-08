È morto Richard Lugner, magnate austriaco noto per essere un titano dell’edilizia e per aver lanciato nel 1990 il centro commerciale che porta il suo nome, Lugner City, a Vienna. All’epoca era il settimo centro commerciale più grande dell’Austria e Lugner divenne una figura di spicco della vita mondana viennese, circondandosi di varie celebrità. Ad esempio, nel 1992 l’imprenditore portò nel suo centro il cantante e attore americano Harry Belafonte, da allora annualmente pagava le celebrità affinché visitassero il suo centro commerciale e poi le accompagnava al Ballo dell’Opera di Vienna.

Chi è Fausto Pinna, morto il compagno di Iva Zanicchi/ Età, carriera e vita privata del produttore musicale

Ad esempio, ha ospitato personaggi celebri come Joan Collins, Jane Fonda, Pamela Anderson, Kim Kardashian e Paris Hilton. Ha invitato anche stelle italiane come Sophia Loren, Claudia Cardinale e Ornella Muti. La sua ultima ospite è stata l’attrice statunitense Priscilla Presley, invitata nel febbraio scorso.

LA CARRIERA POLITICA DI RICHARD LUGNER

Richard Lugner è anche sceso in politica, candidandosi due volte alle elezioni presidenziali austriache, prima nel 1998 e poi nel 2016, poi lanciò un suo partito, che però non riuscì a conquistare alcun seggio all’Assemblea nazionale austriaca. Si è candidato per l’ultima volta alle presidenziali del 2016, all’età di 84 anni, diventando il più anziano candidato alla presidenza della Seconda Repubblica, poi in seguito ai scarsi risultati si escluse da ogni altra candidatura.

Patrizio Romano, morto lo stratega della Warner Music Italia/ La lunga malattia e il cordoglio dei colleghi

LA VITA PRIVATA: SEI MATRIMONI E QUATTRO FIGLI

Richard Lugner si era sposato a giugno per la sesta volta con la 42enne Simone Reiländer. Il mese dopo è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore per alcuni problemi di salute. Paragonato spesso a Donald Trump per la sua carriera immobiliare e nell’edilizia, è deceduto al mattino dopo un tentativo di soccorso che però non ha avuto successo, come riportato dal Kronen Zeitung.

Il suo primo matrimonio è stato con Christina Gmeiner ed è durato 17 anni, invece è durato quattro anno il secondo matrimonio con Cornelia Laufersweiler. La terza moglie, Suzanne Dietrich, lo ha reso vedovo perché morta a soli 34 anni a causa di complicazioni dovute a un intervento di chirurgia estetica al naso, poi per 16 anni è stato sposato con la quarta moglie Christine Lugner. La quinta moglie è stata la modella di Playboy Cathy Schmitz, con cui aveva una differenza di età di 57 anni. Richard Lugner lascia quattro figli.

Laura Manni è morta: addio alla manager di Gucci/ Si è spenta a soli 55 anni, era malata da tempo