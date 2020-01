Richard – Missione Africa/ Su Italia 1 storia di un passerotto coraggioso (4 gennaio)

Il pomeriggio di Italia 1 di sabato 4 gennaio, alle 0re 16.35, sarà focalizzato su un film di animazione tutto da scoprire. Si intitola Richard – Missione Africa, realizzato nel 2016 tra Stati Uniti, Germania, Norvegia, Belgio e Lussemburgo. La sua distribuzione è stata curata da Lionsgate, Grindstone Entertainment Group e Global Screen, con le musiche di Éric Neveux, la produzione di Kristine Knudsen e il soggetto, la sceneggiatura e la regia affidata a Reza Memari. Il regista iraniano ha curato anche il montaggio di Jack und Bob e Ooops! Ho perso l’arca…. Memari è stato affiancato dal tedesco Toby Genkel, che ha lavorato anche per Das doppelte Lottchen e proprio Ooops! Ho perso l’arca…. Tra i doppiatori dei vari personaggi, vanno segnalati Tilman Döbler, Cooper Kelly Kramer, Shannon Conley, Christian Gaul e Nicolette Krebitz.

RICHARD – MISSIONE AFRICA, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Richard – Missione Africa si focalizza sulla figura del passerotto Richard. Quest’ultimo è orfano fin dalla nascita, ma riesce a crescere nella maniera migliore grazie alle cure amorevoli della cicogna Aurora. Viene così accudito come un figlio, ma la situazione diventa complicata al momento dell’arrivo dell’autunno. Infatti, i genitori adottivi e il fratellastro stanno per migrare verso l’Africa per aggirare il grande freddo e sono costretti a dire al passerotto di restare nel luogo originario, non essendo in grado di affrontare un simile viaggio. Richard non ha alcuna intenzione di arrendersi e sceglie di andarsene da solo, dirigendosi verso il continente africano con l’obiettivo di dimostrare di essere una vera cicogna. Parte insieme al gufetto Olfa e all’amico immaginario Oleg. Nel corso del suo tragitto, riesce a liberare il pappagallo Kiki e spicca il volo grazie alle sue sole capacità. Dopo mille colpi di scena, riesce nel suo intento di tornare dalla sua famiglia adottiva.

