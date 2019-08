Richard Williams è morto/ Il papà di Roger Rabbit si è spento ad 86 anni

Richard Williams, l’animatore anglo-canadese famoso per il suo lavoro in “Chi ha incastrato Roger Rabbit” è morto ad 86 anni. Il comunicato stampa è stato diramato dalla sua famiglia che ha espresso il suo dispiacere ad una agenzia di stampa nazionale britannica. Williams, nato a Toronto ma trasferitosi nel Regno Unito negli anni ’50, è morto venerdì nella sua casa di St. Andrews, Bristol. Sua figlia Natasha Sutton Williams ha fatto sapere che suo padre aveva il cancro. Stava lavorando fino alle 18:00 il giorno della sua morte: “Era davvero una fonte d’ispirazione per tutti coloro che lo hanno incontrato”, ha detto la figlia di Williams. “Sia che fossero animatori o persone di ogni ceto sociale”. Williams aveva vinto tre premi Oscar, tre premi della British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) e oltre 250 altri premi internazionali, secondo il suo sito web The Animator’s Survival Kit.

Richard Williams è morto

“Durante i suoi oltre 50 anni di attività, Williams è stato uno dei veri innovatori e funge da collegamento tra l’Età d’oro dell’animazione a mano e i nuovi successi dell’animazione al computer”, si legge nella sua biografia. “Forse ancora più importante è stata la sua dedizione a trasmettere le sue conoscenze a una nuova generazione di animatori in modo che a loro volta possano spingere il mezzo in nuove direzioni”. La passione per l’animazione per Williams è arrivata prestissimo. All’età di 5 anni visitò un cinema con sua madre per vedere “Biancaneve ei sette nani”, e da allora niente è stato più come prima. “Questo è quello che voglio fare; questo è quello che devo fare”, ha detto fin da piccolo. Richard Williams ha proseguito diventando direttore dell’animazione per il film di successo “Chi ha incastrato Roger Rabbit”. Nonostante la sua “impresa”, Williams inizialmente era riluttante ad accettare il lavoro. A quel tempo, stava lavorando a “The Thief And The Cobbler” e avrebbe dovuto sospendere tutti gli altri progetti per concentrarsi su Roger Rabbit. “Temevo che se avessi fatto questa cosa si sarebbe fermato tutto”, ha detto nel 1988. “Avrebbe distrutto la mia attività commerciale per certo. E poi ho pensato che questa non sarebbe stata una cattiva idea se fosse abbastanza redditizia da permettermi di concentrarsi solo sui film in futuro”. Alla fine, ha detto di sì.

