Ricky Martin: “Il divorzio da Jwan Yosef? L’abbiamo deciso prima della pandemia”/ “Un nuovo amore? In futuro”

Ricky Martin rompe il silenzio sul divorzio dal marito Jwan Yosef: “Decisione presa molto tempo fa”

Ricky Martin ha annunciato, il mese scorso, il divorzio dal marito Jwan Yosef con il quale ha due bambini. La separazione aveva lasciato i fan della coppia esterrefatti, visto che in sei anni di matrimonio non erano emerse crepe tra la coppia che ha anche due figli. Ricky Martin, in un’intervista rilasciata a Lourdes Collazo, giornalista di Telemundo (poi, riportata dal tabloid ETOnline), ha per la prima volta spiegato come si sono volti i fatti.

Queste le parole di Ricky Martin: “Quando il pubblico lo ha scoperto, avevamo già attraversato un processo di elaborazione del dolore. Io e Jwan saremo sempre una famiglia. Abbiamo due figli che cresceremo insieme e questa non è una decisione recente. Abbiamo pensato come organizzare questa situazione molto tempo fa, è una cosa precedente alla pandemia. Io e Jwan saremo sempre una famiglia. Ci guardiamo negli occhi e sorridiamo, ci abbracciamo, affrontiamo gli alti e bassi, piangiamo insieme, ridiamo insieme”. Il cantante ha infine espresso il desidero di innamorarsi ancora in futuro: “Voglio stare bene, voglio godermi la vita. Prendiamola con calma, però sì, mi vedo in una nuova relazione. Non parlo di un futuro vicino, ma mi piace essere innamorato, mi piacciono le relazioni“.

Ricky Martin: “Io e Jwan Yosef restiamo una famiglia”

Ricky Martin e Jwan Yosef hanno annunciato la loro separazione sui social attraverso un comunicato in cui spiegavano di avere vissuto una storia lunga, piena di passione e intensa, che poi si è spenta portando all’inevitabile separazione. Questo il contenuto del comunicato: “Abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli e per onorare ciò che abbiamo vissuto come coppia durante questi anni meravigliosi. Il nostro più grande desiderio adesso è continuare a mantenere una dinamica familiare sana e un rapporto basato sulla pace e sull’amicizia per poter continuare a educare insieme i nostri figli, preservando il rispetto e l’amore che nutriamo l’uno per l’altro”.

