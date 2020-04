Ridge di Beautiful, Thorsten Kaye “Per Coronavirus ho perso un amico”/ “Era unico”

Pubblicità

A piangere una morte per Coronavirus è questa volta Thorsten Kaye, attore di 54 anni nato in Germania e successivamente naturalizzato statunitense. Da sette anni è diventato famoso per aver sostituito lo storico Ron Moss nel ruolo di Ridge all’interno della soap opera Beautiful; oggi si trova nel Connecticut, a casa, perché le riprese della serie sono state ovviamente sospese a causa dell’emergenza Covid-19. Nel frattempo appunto ha perso un caro amico, Terrence McNally: il quale è scomparso ormai quasi un mese fa, per Coronavirus. Era attore e sceneggiatore, aveva lavorato molto in teatro ma aveva fatto qualche comparsata in alcune serie tv. “Era una persona unica e mi mancherà moltissimo” ha scritto di lui Thorsten Kaye, che ha poi raccontato come sta vivendo l’isolamento e non ha mancato di esplicitare l’importanza della famiglia.

Pubblicità

“Non c’è altro posto al mondo dove preferirei essere in questo momento” ha detto Kaye, riferendosi a casa sua e alle persone che lo circondano: la moglie, le figlie e i loro cari. L’attore ha esplicitato l’importanza di averli accanto proprio perché “questo terribile virus mi ha colpito da vicino portandosi via un amico”. Un dolore comune a tantissimi che in queste lunghe settimane si sono viste portare via persone vicine, familiari, amici: un sentimento che in questo caso accomuna tutti, dai personaggi pubblici ai vip fino ai “privati cittadini”. Thorsten Kaye ha preso il posto di Ron Moss nella soap opera Beautiful interpretando Ridge Forrester, uno dei personaggi più famosi della serie. Beautiful va in onda dal 1987: ha 33 stagioni alle sue spalle e ha vinto innumerevoli premi, e inoltre proprio dal 2020 è diventata la più seguita negli Stati Uniti (aveva già questo primato in tutto il mondo) spodestando Febbre d’Amore che deteneva il record dal 1988.

A tale proposito, va detto che entrambe le soap opera sono state create dai coniugi Bell: William J. Bell è deceduto nel 2005 quando aveva 78 anni (in seguito a complicazioni derivate dall’Alzheimer) mentre la moglie, Loreley June Phillip (che tutti conoscevano come Lee) è scomparsa poco meno di due mesi fa, a fine febbraio: aveva 91 anni e sono stati i figli a darne l’annuncio, le cause sono state ufficialmente rivelate come naturali. La coppia era sposata dal 1954: si erano conosciuti a Chicago ma a metà degli anni Ottanta si erano trasferiti a Beverly Grove, un’area di Beverly Hills a Los Angeles.



© RIPRODUZIONE RISERVATA