Ridurre la luce del Sole: il progetto di Gates sostenuto anche dalla Casa Bianca/ Il documento

Dal 2012 un gruppo di scienziati lavora ad una sperimentazione per ridurre la luce del Sole, rendendola meno forte, aiutando così la terra a “respirare” attenuando il fenomeno del riscaldamento globale. Il progetto dal 2017 è sostenuto anche da Bill Gates e oggi vi è un’apertura anche da parte della Casa Bianca che lo scorso 30 giugno ha stilato un rapporto con l’obiettivo di valutarne vantaggi e svantaggi.

Nel progetto sostenuto da scienziati e imprenditori come proprio Gates, il sistema per “oscurare il Sole” funziona alterando la composizione dell’atmosfera per far sì che questa sia più riflettente e riesca a rispedire parte dei raggi solari indietro nello Spazio, come riporta SkyTg24. L’obiettivo di SCoPEx, sigla che indica Stratospheric Controlled Perturbation Experiment, ossia l’esperimento sulla perturbazione controllata stratosferica, è quello di creare nuvole artificiali che possano riflettere i raggi solari, facendo sì che la temperatura sia più fresca a terra attraverso una tecnica chiamata Stratospheric Aerosol Injection (Iniezione di Aerosol Stratosferico).

