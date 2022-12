“Rientro al GF Vip di Charlie Gnocchi tutto programmato”/ Web indignato lancia la bomba: “Ecco perché”

Charlie Gnocchi eliminato dal GF Vip ma ha il biglietto di ritorno: il web nota strani dettagli e attacca

Colpo di scena nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022. Il primo bussolotto del ritorno è stato aperto e ad averlo era Charlie Gnocchi. Il gieffino è risultato essere l’eliminato della puntata del 12 dicembre ma, una volta in studio, ha aperto il bussolotto svelando di essere il primo a ritornare in Casa di questa edizione (tre sono i biglietti di ritorno in tutto).

Il ritorno di Charlie Gnocchi però solleva intanto un po’ di sospetti sul web. I primi nascono quando, all’ingresso di Milena Miconi nella Casa come nuova concorrente, alcuni Vipponi corrono alla porta rossa urlando ‘Charlie, è Charlie!’, ritenendo dunque che sia lui a tornare. Oltre a questo, alcuni telespettatori hanno notato altri dettagli, come l’assenza in studio della sedia destinata a far accomodare l’eliminato del giorno, sempre presente nelle altre occasioni.

Charlie Gnocchi e il biglietto di ritorno, il web lancia il sospetto: “Tutto programmato!”

Il web si è dunque scatenato con messaggi critici e veri e propri attacchi indignati, tra i quali leggiamo: “Il biglietto di Charlie già programmato è la cosa più scandalosa e vomitevole della storia del GF …avete premiato le sue frasi sessiste e schifose.. vergogna”; e ancora “Quando è entrato neanche la sedia c’era, l’hanno messa quando il biglietto era aperto per mettere una pezza, per non parlare di patrizia e Edoardo che si aspettavano Charlie in casa quando ancora il bussolotto non era aperto, tutto deciso…”; c’è infine chi si lamenta “Dopo 3 mesi in cui, durante i televoti per l’eliminazione, Charlie era sempre immune finalmente eravamo riusciti a buttare fuori quel bavoso e invece lui aveva il biglietto per rientrare in casa…. Non ci posso credere!”

Quando è entrato neanche la sedia c’era, l’hanno messa quando il biglietto era aperto per mettere una pezza, per non parlare di patrizia e Edoardo che si aspettavano Charlie in casa quando ancora il bussolotto non era aperto, tutto deciso… #gfvip7 — PIA (@quarantiellopia) December 12, 2022

Il biglietto di Charlie già programmato è la cosa più scandalosa e vomitevole della storia del GF …avete premiato le sue frasi sessiste e schifose.. vergogna#GFvip — Thomas☃️ (@Thomassuperr) December 13, 2022













