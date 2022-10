Rifiuta di rivolgersi ad uno studente transgender con il neutro/ Professore arrestato

Un insegnante cristiano irlandese si è rifiutato di usare i pronomi neutri nei confronti di uno studente transgender ed è stato imprigionato. Il docente dovrà restare in carcere almeno fino al febbraio del prossimo anno, dopo che un giudice si è rifiutato di accelerare l’udienza del suo appello. L’ingiunzione del tribunale impedisce al docente di restare nel suo posto di lavoro. Il professore, Enoch Burke, è stato incarcerato lo scorso 5 settembre dopo aver rifiutato di rispettare un’ordinanza del tribunale che gli proibiva di insegnare o di entrare nel parco della Wilson’s Hospital School. Il collegio dove il docente insegna si trova a Multyfarnham, nella contea di Westmeath.

All’udienza in Corte d’Appello, il professore cristiano ha detto al giudice John Edwards che “non dovrebbe essere su quella sedia” dopo che questo ha rifiutato di concedere un’udienza sull’appello di Burke prima del 16 febbraio 2023. Burke ha anche contestato dicendo che il giudice sia “in combutta” con altri giudici davanti ai quali era apparso l’imputato. La madre ha affermato che il figlio è stato “derubato dei suoi diritti” e parlato del tribunale come “corrotto”.

Professore arrestato perché non usato il neutro con uno studente transgender

Non solo problemi con il giudice. Ammi Burke, avvocato e sorella del signor Burke, ha intentato inoltre un procedimento per diffamazione contro il Sunday Independent per conto del fratello. Il giornale aveva “falsamente affermato” che il professore era stato trasferito dalla sua cella per aver “infastidito” altri detenuti. Le leggi irlandesi sulla diffamazione hanno spinto il quotidiano a ritirare l’articolo offensivo, ma secondo la Burke anche molti altri media e piattaforme hanno diffuso la notizia.

“Trovo gravemente ingiusto che cerchino di negarmi le mie convinzioni religiose” ha affermato Burke davanti al giudice Eileen Roberts il 15 settembre. “Tornerò in prigione come suddito dello Stato rispettoso della legge, ma prima come suddito di Dio”. Il docente è stato arrestato dopo aver rifiutato di rispettare l’ordine del preside lo scorso 9 maggio. L’insegnante avrebbe dovuto utilizzare il nuovo nome di uno studente e il pronome neutro ma ha scelto di non farlo. Per questo il 22 agosto è stato allontanato dalla scuola. Poiché Burke continuava a frequentare l’istituto, il 30 agosto gli è stato imposto un ordine provvisorio che gli impediva di entrare nella scuola.











