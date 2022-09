Trans, tolta età minima per terapie e chirurgia/ “Meglio iniziare prima dei 18 anni”

Ci sono nuove linee guida cliniche sull’assistenza alle persone trans negli Stati Uniti e a livello internazionale. L’Associazione professionale mondiale per la salute dei transgender (WPATH) ha eliminato le raccomandazioni sull’età minima per il trattamento, compresi gli ormoni e la chirurgia, per la conferma del genere, lasciando le decisioni nelle mani dei medici. Il 15 settembre ha pubblicato gli “Standard di cura per la salute delle persone transgender e di genere diverso, versione 8” (SOC8). L’omissione delle raccomandazioni sull’età minima per il trattamento è stata inaspettata, visto che in una bozza risalente alla scorsa primavera erano state incluse.

Le nuove linee guida trans (le precedenti non venivano aggiornate da un decennio) avrebbero dovuto abbassare l’età minima per la prescrizione di testosterone o estrogeni da 16 anni a 14 anni e stabilire un’età minima raccomandata di 15 anni per l’asportazione del seno, 16 anni per l’aumento del seno e gli interventi al viso, 17 anni per l’isterectomia, la vaginoplastica o l’asportazione dei testicoli, 18 anni per la falloplastica. Peraltro, queste indicazioni dovevano essere pubblicate il 6 settembre sull’International Journal of Transgender Health, ma così non è andata. E non è stata l’unica novità.

NESSUNA RACCOMANDAZIONE SU ETÀ MINIMA

L’Associazione professionale mondiale per la salute dei transgender (WPATH), composta da medici di tutto il mondo che si occupano di pazienti trans, nelle ultime linee guida ha sostituito il limite di età con uno che si basa sullo stadio puberale dell’individuo. Quindi, la decisione se un adolescente può iniziare in modo sicuro il trattamento ormonale cross-sessuale o i bloccanti della pubertà dipende dalla posizione del paziente all’interno degli “stadi di Tanner della pubertà”, creati dall’esperto di sviluppo infantile professor James Tanner. Una volta che un adolescente ha raggiunto lo stadio 2 di Tanner della pubertà, si può iniziare la “soppressione puberale“, secondo gli Standards of Care 8 della WPATH. Ma l’endocrinologa pediatrica Stephanie Roberts ha rimarcato, come riportato dall’emittente statunitense WPDE-Tv, lo stadio Tanner 2 “si riferisce alle prime fasi della pubertà”, che può iniziare già a 8 anni nelle ragazze e a 9 anni nei ragazzi. Inoltre, WPATH non ha fornito una raccomandazione rigida sull’età per gli interventi di riassegnazione del sesso. Ma le linee guida indicano che alcuni interventi di affermazione del genere, come la vaginoplastica o la doppia mastectomia, possono essere presi in considerazione nei minori. Esclusa la falloplastica, la creazione chirurgica di un pene, non inclusa tra gli interventi che, secondo il WPATH, potrebbero essere presi in considerazione per i minori.

NUOVE LINEE GUIDA TRANS, BUFERA NEGLI USA

Nelle nuove linee guida trans il WPATH affermano che “per alcuni adolescenti può essere vantaggioso sottoporsi a queste procedure prima dei 18 anni”. Il gruppo ha ammesso che, alla luce della “complessità e l’irreversibilità di questi interventi”, è indispensabile “aderire alle raccomandazioni di assistenza post-chirurgica e comprendere l’impatto a lungo termine di questi interventi sulla funzione riproduttiva e sessuale”, e molti adolescenti potrebbero non essere in grado di farlo. The National Desk (TND) ha contattato il WPATH per saperne di più sulle raccomandazioni relative all’età dei giovani per le “cure di affermazione del genere“, ma non ha ricevuto risposta. Non sono mancate le polemiche negli Stati Uniti: “Il WPATH è ora gestito da persone dell’industria dell’ideologia di genere, il che significa che hanno tutti un enorme interesse finanziario nel rendere le linee guida per la transizione il più rilassate possibile”, ha twittato il commentatore politico Matt Walsh.











