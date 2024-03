Riforma anziani al via/ Un miliardo di euro per l’assistenza in casa degli over 65 non autosufficienti

Arriva il via libera alla cosiddetta “Riforma anziani”, una legge sulle “politiche in favore delle persone anziane”, che come ricorda IlSole24Ore, rappresenta la prima riforma complessiva sull’assistenza agli over 65, e in particolare sulla non autosufficienza, che oggi riguarda ben 3,8 milioni di anziani in Italia, destinati a diventare 5 milioni entro il 2030. Più di un miliardo i fondi messi in campo, con 500 milioni destinati subito al provvedimento-bandiera da sperimentare su una platea mini di 25mila ultra 80enni non autosufficienti, con l’obiettivo poi di estendere la misura a tutti gli over 65 che rientrano nella categoria.

«Iniziamo a dare certezza agli anziani in termini di miglioramento della qualità di vita, di possibilità di scongiurare la solitudine, di semplificare l’accesso ai servizi – ha spiegato, come si legge sul IlSole24Ore, la viceministra al Lavoro e Politiche sociali Maria Teresa Bellucci che ha coordinato i lavori insieme al ministero della Salute -. Gli anziani sono la parte essenziale della nostra società, hanno fondato la nazione e il Governo gli esprime gratitudine attraverso questa riforma, promuovendola nel tempo».

RIFORMA ANZIANI AL VIA: L’ASSEGNO DI ASSISTENZA

La prima grande novità della riforma degli anziani è quella della “prestazione universale”, che riguarderà appunto i suddetti 25mila non autosufficienti gravissimi, con Isee sotto i 6 mila euro. Sarà caratterizzata da un assegno di assistenza da 850 euro al mese che andrà a sommarsi all’indennità di accompagnamento, per un totale di circa 1.380 euro mensili.

La sperimentazione partirà solo dal prossimo gennaio 2025 e si concluderà nel 2026, e mira a sostenere l’assistenza a casa dell’anziano fragile. Nel caso in cui l’assegno non dovesse essere speso, lo stesso sarà revocato, di modo da essere destinato alla retribuzione delle badanti o per imprese di servizi. Le altre misure previste dalla riforma anziani sono una integrazione socio-sanitaria e un’assistenza a domicilio dell’anziano attraverso i PUA, i punti unici di accesso nelle case di comunità.

RIFORMA ANZIANI AL VIA: STOP ALLA BUROCRAZIA

“Stop ai ghirigori burocratici”, sottolinea il quotidiano IlSole24Ore, precisando che: “una valutazione multidimensionale unificata, informatizzata e “scientificamente validata” per l’accertamento della non autosufficienza, consentirà di mettere a terra un progetto di assistenza individuale integrata (Pai), in cui la telemedicina dovrà svolgere un ruolo di prim’attore”.

La riforma è approdata in consiglio dei ministri senza l’Intesa in Conferenza Unificata, dopo che i governatori di centrosinistra chiedevano fondi in più, nonché contro il tentativo del Mef di alzare la soglia di accesso ai servizi dai 65 ai 70 anni. Fortunatamente è giunta la mediazione allo scadere: «resta ferma – si legge nel comma 2 aggiunto all’articolo 2 dello stesso decreto – la messa in sicurezza della disciplina su prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata dei servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti già prevista a legislazione vigente». La riforma anziani prevederà un primo slot da 500 milioni di euro, più altri 250 per il 2025 e altri 350 dal 2026.

