Riforma giustizia oggi in CdM/ Bozza Nordio: separazione carriere, “doppio Csm” e Alta Corte. Anm si mobilita

OGGI IN CDM SBARCA LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TARGATA NORDIO: ECCO L’ORDINE DEL GIORNO

Si è concluso a Palazzo Chigi in questi minuti il CdM numero 83 del Governo Meloni con l’approdo definitivo della riforma della giustizia targata Ministro Nordio: dopo l’ultima limatura con presentazione ieri al Quirinale, il Centrodestra punta a raccogliere i risultati di una lunghissima fase preparatoria, frutto di diversi passaggi in Commissione e con uno scontro ancora molto acceso tra il Ministero della Giustizia e l’Associazione Nazionale Magistrati

Dalla separazione delle carriere nella magistratura fino alla riforma strutturale del Csm, passando per il riconoscimento in Costituzione dell’avvocatura come ruolo, finendo con la nascita di una nuova Alta Corte disciplinare: di questo tratta la bozza ultimata della riforma della giustizia, inserita nel CdM di oggi 29 maggio 2024 con altri punti all’ordine del giorno, tra cui l’accordo di ratifica tra Italia e India sulla cooperazione nel settore della difesa. In aggiunta, il Governo Meloni approverà la convenzione tra il nostro Paese e la Francia per la manutenzione del tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Al termine del CdM la conferenza stampa in diretta video streaming da Palazzo Chigi con il Ministro della Giustizia Carlo Nordio: qui a fondo pagina il collegamento live.

BOZZA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: I PUNTI CHIAVE

In termini tecnici la riforma della giustizia viene presentata oggi in CdM tramite il disegno di legge “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”: punto cardine del programma elettorale dell’intero Centrodestra prima delle Elezioni, il lavoro del Ministro Nordio porta all’ottenimento della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, senza però intervenire su modifiche circa l’obbligatorietà dell’azione penale (che resta quella prevista all’articolo 112 della Costituzione). Il disegno di legge sulla separazione è stato il primo ad essere approvato dal CdM attorno alle ore 14.

Tra i punti chiave troviamo poi il grande tema della riforma Csm, con diverse opzioni sul campo: stando alle ultime bozze circolate, è previsto un doppio Consiglio Superiore della Magistratura, il primo con i magistrati requirenti e il secondo con quelli giudicanti (seguendo anche qui il criterio delle carriere separate). Resta in piedi ma è alquanto improbabile l’idea di un unico Csm con due sezioni distinte: a prescindere dallo scenario, resterà il Presidente della Repubblica il capo del Csm o del “doppio Csm”.

Sempre nella riforma della giustizia è previsto un “sorteggio secco” per la nomina dei componenti togati del Csm per evitare l’influenza maggiore delle correnti dei giudici: non sono però sparite le altre ipotesi formulate da Nordio, tra cui il “sorteggio mediato” che prevede magistrati candidabili sorteggiati e poi sottoposti a successiva selezione orientata. Stando alla bozza insano a SkyTG24, il Governo valuta anche l’aumento dei membri laici nei Csm, un quarto almeno nominati dal Parlamento. Da ultimo, con la riforma in discussione oggi in CdM dovrebbe essere introdotta la nuova Alta Corte formata da 9 membri: è di fatto un organo di tutela giurisdizionale «contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria», riporta ancora Sky. Resta aperta anche la possibilità di un’Alta Corte che disciplini solo in prima istanza senza appello.

SCONTRO ANM-GOVERNO, NORDIO IERI AL QUIRINALE

Con la riforma della giustizia incardinata da Nordio nel CdM di oggi si apre ulteriormente lo scontro fra magistrati e Governo, con la bocciatura dell’Anm di Giuseppe Santalucia che da mesi ha lanciato la battaglia formale contro il disegno di legge del Guardasigilli. Tanto la separazione delle carriere quanto la riforma del Csm vengono definite inutili e dannose dall’Associazione Nazionale dei Magistrati: «valutiamo tutte le iniziative possibili», fanno sapere dall’Anm nell’ordine del giorno della riunione d’urgenza convocata oggi pomeriggio «sull’approvazione del Consiglio dei ministri del disegno di legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale».

Contestata dall’Anm anche l’istituzione della nuova Alta Corte: «la riforma costituzionale della giustizia è un errore. Un forte passo indietro rispetto all’effettiva autonomia e indipendenza della magistratura», ha spiegato il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Santalucia in una intervista ad “Affari Italiani”. Nella serata di ieri il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario a Palazzo Chigi, Alfredo Mantovano (ex magistrato), sono saliti al Quirinale per presentare al Presidente Mattarella i punti chiave della riforma oggi approvata in CdM: «Al capo dello Stato è stato illustrato lo schema della riforma costituzionale, anche per recepire eventuali pareri e rilievi del Presidente. Il ddl non prevede modifiche all’articolo 112 della Costituzione, ovvero quello che riguarda l’obbligatorietà dell’azione penale, ma resta il nodo sulla composizione del nuovo Consiglio superiore della magistratura», si legge nel resoconto dato stamattina dall’ANSA in merito al colloquio con il Capo dello Stato, nonché Presidente del Csm.













