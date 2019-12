RIFORMA PENSIONI 2020/ I sindacati si preparano a nuove mobilitazioni

RIFORMA PENSIONI, SINDACATI PRONTI A MOBILITAZIONE

I leader sindacali di Siracusa hanno tenuto una conferenza di fine anno in cui hanno condiviso “il segnale inviato dalle nostre segreterie nazionali dopo l’incontro con il Governo. Non possiamo che sostenere il forte dissenso ad una manovra finanziaria che taglia ulteriormente su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesione e investimenti produttivi. Appare evidente la totale mancanza di prospettiva di rilancio economico e sviluppo per le aree più deboli del Paese”. Roberto Alosi, Vera Carasi e Severina Corallo, come spiega libertasicilia.it, ricordano anche quanto non è stato fatto in tema di riforma pensioni: “Cgil, Cisl e Uil responsabilmente nonostante i mancati confronti di questi mesi, avevano proposto una piattaforma unitaria che è stata condivisa nei territori e nei luoghi di lavoro. Un documento che ha posto della priorità per lavoro, sviluppo, giovani, donne, pensionati e che il governo ha disatteso presentando un conto inaccettabile al Paese. Sosteniamo con forza il giudizio di Cgil Cisl Uil nazionali e ci prepariamo, anche nel nostro territorio, alla stagione di mobilitazione e di lotta delle categorie”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA