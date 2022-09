RIFORMA PENSIONI 2022/ Brambilla: nuovo Governo prorogherà Quota 102 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI BRAMBILLA

In un articolo pubblicato su L’Economia, l’inserto del Corriere della Sera, Alberto Brambilla spiega che “non avendo il tempo di introdurre i correttivi alla legge Fornero, il nuovo governo prorogherà, almeno per tutto il 2023, la fatidica Quota 102 (64 anni di età anagrafica e 38 di contributi), mentre resteranno valide una serie di norme che consentiranno il pensionamento senza l’applicazione della legge Fornero”, tra cui l’isopensione, la Quota 41 ricompresa nell’Ape sociale per i lavoratori precoci e il contratto di espansione. Il Presidente di Itinerari previdenziali evidenzia anche che è più che probabile che nella Legge di bilancio venga prorogata Opzione donna, oltre che l’Ape social, misure che vanno in scadenza a fine anno.

LE ALTERNATIVE ALLA LEGGE FORNERO

Brambilla sottolinea, quindi, che “come si vede, le possibilità per pensionarsi sono molte, più favorevoli della mitica Quota 100, e la preoccupazione del ritorno allo scalone è poco fondata. Anche per Quota 102, come per Quota 100, i lavoratori si sono mostrati più maturi di politici e sindacati”. Infatti, “quelli che hanno fatto domanda per Quota 102 (vale anche per Quota 41) sono pochi, tra 5 e 6.000, anche perché il 90% circa dei potenziali pensionati è nel regime misto (contributivo dal 1996) e la pensione per il 70% circa è calcolata con il metodo contributivo, i cui coefficienti di trasformazione in funzione dell’età determinano una riduzione di circa il 3% per ogni anno di anticipo”, dunque, andando in quiescenza a 64 anni si avrebbe una riduzione permanente del 9-10% rispetto all’attendere fino ai 67.

