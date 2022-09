RIFORMA PENSIONI 2022/ Le proposte del Pd oltre Quota 41 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Cesare Damiano evidenzia che la Lega “ad ogni campagna elettorale, promette di cancellare la legge Fornero” e adesso lo fa proponendo ‘Quota’ 41. Un’altra promessa che non potrà essere mantenuta, perché chi non sarà in grado di mettere insieme 41 anni di contributi continuerà ad andare in pensione a 67 anni”. L’ex ministro del Lavoro, intervistato da pensionipertutti.it, spiega che il Partito democratico è “d’accordo con chi vuole cancellare la Monti-Fornero, ma per farlo bisogna affrontare il nodo principale, quello dell’anticipo pensionistico prima dei 67 anni, che va reso possibile per tutti, anche per chi non svolge lavori usuranti o gravosi che dispongono già di normative specifiche di flessibilità”.

LE PROPOSTE DEL PD

Secondo Damiano, quindi, Quota 41 “non basta: ci vuole la flessibilità a partire dai 63 anni, confermando quella già esistente per chi svolge lavori usuranti o gravosi. Era l’obiettivo al quale stavamo lavorando con il ministro Orlando con una commissione che vedeva la presenza dei sindacati, della Presidenza del Consiglio, dei ministeri del lavoro e dell’economia. Concludendo. Il tema della flessibilità, con l’accesso alla pensione a partire dai 63 anni, noi la riproponiamo seguendo lo schema del 2013: una leggera penalizzazione, del 2-3%, per ogni anno di anticipo sulla sola parte dell’assegno previdenziale calcolata con il sistema retributivo. Inoltre, mantenimento della Quota prevista per i lavori usuranti, trasformazione dell’Ape sociale e di Opzione Donna in misura strutturale e abbassamento a 41 degli anni di contributi per andare in pensione a prescindere dall’età”.

