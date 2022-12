RIFORMA PENSIONI 2022/ Contratto di espansione verso proroga al 2025 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, CONTRATTO DI ESPANSIONE VERSO PROROGA

Come riporta Il Sole 24 Ore, con il Decreto Milleproroghe il Governo intende prorogare per il biennio 2024-2025 il contratto di espansione. “Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023 è previsto un ampliamento delle imprese che possono accedere a questo strumento: per il raggiungimento della soglia minima di 50 dipendenti, infatti, si considera valido anche il contratto di rete. Inoltre si dimezza da mille a più di 500 lavoratori la soglia occupazionale necessaria per incrementare la dote pubblica che abbatte i costi dell’ esodo in caso di incremento delle assunzioni”. Secondo la relazione tecnica, saranno 18mila i lavoratori che, essendo distanti 5 anni dalla maturazione dei requisiti pensionistici, potranno utilizzare li contratto di espansione.

ITA/ L'enigma dopo i rumors su Lufthansa e le parole di Rampelli

IL NUMERO DI CONTRATTI DI RETE

Il quotidiano di Confindustria evidenzia anche che “è prevista una riduzione dei costi di esodo per le imprese che compiono un’assunzione ogni tre esodati, nel caso in cui almeno il 50% dei neoassunti abbia meno di 35 anni: la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione Naspi al lavoratore, vale per ulteriori ventiquattro mesi, anziché per dodici mesi”. Tra l’altro, “secondo i dati del Registro imprese delle Camere di Commercio elaborati da InfoCamere, i contratti di rete hanno raggiunto quota 6.154 coinvolgendo oltre 36mila imprese distribuite in tutto il territorio nazionale (il dato è di maggio 2020): si tratta di una platea di micro e piccole imprese che assorbono quasi un milione di addetti, di cui il 98% sono dipendenti”.

REDDITO DI CITTADINANZA/ Le scelte giuste (con una sfida) della manovra

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

SCENARIO 2023/ Senza Bce l'Italia deve schivare un altro 2011

© RIPRODUZIONE RISERVATA