RIFORMA PENSIONI 2022/ Damiano: Legge Fornero è in piena vigenza (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI DAMIANO

Secondo Cesare Damiano, con la Legge di bilancio “non è stato prodotto un intervento incisivo” in materia di riforma delle pensioni. L’ex ministro del Lavoro, intervistato da pensionipertutti.it, spiega infatti che “la legge Fornero non è stata assolutamente cancellata in quanto chi non raggiunge quel traguardo contributivo sarà costretto a stare dentro i termini di quella normativa: anche con un minimo di 20 anni di contributi, potrà andare in pensione, per vecchiaia, a 67 anni. Dunque, al contrario di quanto ripetuto ossessivamente da Salvini, la legge Fornero non è stata né riformata né, men che meno, abolita. È in piena vigenza con tuttora sua indiscriminata ‘porta’ d’uscita a 67 anni. Flessibilità zero”.

LA CRITICA AL GOVERNO

Per Damiano, la Legge Fornero si può superare davvero “semplicemente introducendo un principio di flessibilità del sistema. Un principio generale che riguardi tutti i lavoratori. Sia che svolgano lavori usuranti o gravosi, per i quali esiste già una disciplina di legge, sia che esercitino mansioni ‘normali’”. L’esponente dem fa anche notare che “il Governo, affermando di voler aiutare la parte più debole della popolazione, a partire dai pensionati, in realtà, ancora una volta, utilizza le pensioni come un ‘bancomat’ al quale attingere”. lnfatti, “il taglio della rivalutazione all’andamento dell’inflazione che il Governo ha proposto, soltanto in questo 2022, farà risparmiare una cifra che ruota attorno ai 2 miliardi di euro”. E solo la metà circa verrà utilizzata per interventi sulla previdenza.

