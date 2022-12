RIFORMA PENSIONI 2022/ Durigon: stop a cambiamenti dalla notte al giorno

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PEDRETTI

Anche lo Spi-Cgil scende oggi in piazza contro la Legge di bilancio e il suo Segretario generale Ivan Pedretti, intervistato dal Manifesto, critica tra le altre cose la misura relativa al blocco parziale delle indicizzazioni delle pensioni. “Si tratta delle pensioni degli operai siderurgici e metalmeccanici, dei ferrovieri, dei dipendenti pubblici: lavoratori che hanno in media oltre 40 anni di contributi, soldi loro che ora gli vengono tolti”, spiega il sindacalista, che poi aggiunge: “È come se Confindustria decidesse di tagliare i salari: succederebbe il finimondo. Solo che i pensionati passano per privilegiati tanto che Conte ci diede degli ‘avari’ quando anche lui tagliò l’indicizzazione”.

QATARGATE e UE/ Mele marce e doppia morale, attenti all'effetto-Mani pulite

IL PUNTO DI CALDERONE E DURIGON

Intanto nella maggioranza si lavora ancora sulle modifiche alla Legge di bilancio, anche per quel che riguarda le misure di riforma delle pensioni come Opzione donna e il blocco parziale delle indicizzazioni. All’Ansa il ministro del Lavoro Marina Calderone ha detto: “Stiamo ancora lavorando su questi temi, perché c’è, ovviamente, un dibattito in corso: ci sono delle richieste, ci sono degli emendamenti, sappiamo perfettamente che la manovra ha un suo ‘tetto’ e che, quindi, le disponibilità sono limitate”. Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha invece detto di ritenere giusto “che una riforma pensionistica sia concertata, fatta con il massimo riguardo e non più come in passato dalla notte al giorno. Quindi penso a una riforma nel 2023 dove gli anni di contributi debbano avere una valenza, perché sennò avremo sempre pensioni più povere. Abbiamo iniziato questo percorso”.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Sbarra contro Ue su spesa pensionistica

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

CRISI ENERGIA/ RePowerEu, una finta soluzione mentre le aziende chiudono

© RIPRODUZIONE RISERVATA