RIFORMA PENSIONI 2022/ Ferrari (Cgil): Quota 41 da sola non basta (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI FERRARI (CGIL)

Secondo Christian Ferrari, con Quota 41 si rischia lo stesso errore di Quota 100. “Sarebbe un provvedimento necessario ma non sufficiente, perché non si rivolgerebbe alle donne, ai giovani, ai lavoratori poveri, precari, discontinui. Per queste condizioni sociali e per alcuni settori produttivi, la sola ‘quota 41’ non darebbe alcuna risposta. Per questo non ci si può fermare lì, serve un’idea di riforma più complessiva, che affronti tutte le condizioni, a partire da quelle più fragili, senza limitarsi al solo target del ‘lavoratore standard’: stabile, uomo, del pubblico impiego o dell’industria più strutturata, che si concentra solo in alcune aree del Paese”, spiega il Segretario confederale della Cgil in un’intervista a pensionipertutti.it.

“Riproporremo al futuro Governo esattamente la stessa Piattaforma e le stesse richieste, condivise con Cisl e Uil, che abbiamo avanzato ai precedenti. Una riforma strutturale e organica del sistema: flessibilità in uscita a partire da 62 anni, 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica, pensione contributiva di garanzia per i lavoratori precari e discontinui, riconoscimento del lavoro di cura e delle donne, valorizzazione dei lavori gravosi, superamento delle rigidità dei requisiti che non hanno più senso in un sistema sempre più contributivo, tutela del potere d’acquisto delle pensioni in essere”, aggiunge il sindacalista, evidenziando che “ci sono poi gli interventi più immediati e urgenti, a partire dalla scadenza di alcuni strumenti vigenti, che sono destinati ad esaurirsi il prossimo 31 dicembre 2022 e che devono essere, non solo confermati, ma rafforzati e allargati”: l’Ape sociale e Opzione donna.

