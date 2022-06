RIFORMA PENSIONI 2022/ Fornero: flessibilità solo con ricalcolo contributivo (

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Secondo Elsa Fornero, più che parlare della cancellazione della riforma delle pensioni che porta il suo nome sarebbe “meglio parlare di superamento apportando dei correttivi qualora se ne rilevasse l’utilità”. E “ciò che supererebbe la riforma Fornero è la flessibilità, ma questa è già insita nella riforma stessa. Tuttavia, visto anche lo stato dei conti pubblici di allora, è stato scelto di demandarne l’introduzione al momento in cui tutte le pensioni verranno liquidate interamente con il sistema contributivo”, ovvero dal 2030, quando si potrà andare in quiescenza “tra i 63 e i 70 anni, ma solo per chi raggiunge una pensione di un certo importo. Perché altrimenti si rischia di avere pensionati poveri con lo Stato che dovrebbe intervenire riconoscendo loro appositi sussidi, con un conseguente aggravio della spesa pubblica”.

LA FLESSIBILITÀ POSSIBILE

Intervistata da Money.it, l’ex ministra del Lavoro evidenzia che “le uniche misure di flessibilità sostenibili sono quelle che prevedono un ricalcolo interamente contributivo dell’assegno. Ma attenzione agli importi degli assegni, perché con il sistema contributivo si prende quanto effettivamente è stato versato. Senza sufficienti contributi, dunque, il rischio è di ritrovarsi con una pensione inadeguata”. Fornero boccia anche l’idea di un riscatto gratuito della laurea, che è stata rilanciata nei giorni scorsi di Pasquale Tridico. Dal suo punto di vista, infatti, “se c’è chi ha le disponibilità economiche per farsi carico del costo previsto è giusto che paghi”. Infine, torna anche sulla riforma del 2011, ricordando è che è stata necessaria e che “in quelle condizioni e in quel poco tempo a disposizione (20 giorni) ho fatto il meglio che potevo”.

