RIFORMA PENSIONI 2022/ Gli effetti sul turn over della Pa (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL VUOTO NELLA SANITÀ

In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore vengono ricordate le criticità del Sistema sanitario nazionale frutto anche “di 10 anni di mancato turn over e tetti di spesa”, come evidenzia Giovanni Migliore, Presidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere. Grazie anche alle misure di riforma delle pensioni “il Ssn ha perso oltre il 6% del suo personale e il trend continua anche perché ogni anno vanno in pensione 20mila operatori e il sistema formativo ne ‘produce’ solo 14 mila”. Migliore chiede intanto una “legislazione d’emergenza che ci permetta per qualche anno di far lavorare non solo i giovani specializzandi, ma anche i semplici laureati in medicina, in attesa che arrivino i nuovi giovani formati con le borse di specializzazione che finalmente sono cresciute”.

Riforma pensioni 2022/ Arriva la proposta di quota 103 e forse a Draghi non piace

IL MANCATO TURN OVER NELLA PA

La situazione non è comunque ottimale nemmeno nel resto della Pubblica amministrazione. In apertura del Forum Pa, come riporta Ansa, sono stati infatti ricordati i dati Inps dai quali si arriva alla conclusione che nel pubblico impiego “a fine 2022 avremo circa 94,4 pensioni erogate ogni 100 contribuenti attivi (erano 73 nel 2002)'”. L’anno scorso “si è assistito ad una crescita percentuale dei pensionamenti per anzianità (il 59% del totale) rispetto a quelli per vecchiaia (il 17,8%), effetto anche di Quota 100 (entrato in vigore nel 2019 e concluso a dicembre 2021), di cui hanno beneficato nel triennio 166 mila impiegati pubblici”. Va inoltre detto che quest’anno 169 mila lavoratori pubblici matureranno i requisiti necessari per accedere a Quota 102, e 430 mila avranno età compresa tra i 62 e i 66 anni, “per cui è presumibile un’ulteriore accelerazione di uscite”.

Riforma pensioni 2023/ Il calo demografico potrebbe far saltare l'INPS

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI 2022/ La penalizzazione con l’uscita “contributiva” a 64 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA