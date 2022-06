RIFORMA PENSIONI 2022/ I nodi per “sbloccare” la previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI, I NODI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In un articolo pubblicato la corsa settimana su L’Economia, l’inserto del Corriere della Sera, Maurizio Benetti e Mauro Marè tracciano un bilancio dei fondi pensione a oltre 25 anni dal loro lancio, anche perché stanno per arrivare i Pepp, i fondi paneuropei cui però non potrà confluire il Tfr dei lavoratori. Gli autori evidenziano che in tema di adesioni si resta inchiodati da tempo a circa il 30% dei potenziali aderenti. Occorre dunque capire come intervenire su questo nodo, tenendo anche conto che ci sono nuove forme di lavoro, meno stabili di un tempo, che avrebbero probabilmente bisogno di strumenti ad hoc, senza dimenticare la possibilità di aderire ai fondi direttamente dal web che potrebbe rappresentare uno strumento utile per le giovani generazioni.

LA CONCORRENZA DEI PEPP IN ARRIVO

C’è poi il tema della tassazione sui rendimenti, che potrebbe essere affrontato con la legge delega fiscale, ma con risultati potenzialmente negativi nel caso si applicasse l’aliquota marginale Irpef alle prestazioni dei fondi pensione. C’è poi il nodo relativo al fatto che solamente l’1-2% delle risorse gestite dai fondi pensione (pari a circa 200 miliardi di euro) viene investito nell’economia italiana. Un nodo molto legato a quello della governance dei fondi, visto che con l’evoluzione dei mercati finanziari occorrono meccanismi di decisione rapidi per non farsi prendere in contropiede. Infine, vi è il debutto dei Pepp, che per quanto non concorrenti diretti potranno creare non pochi problemi ai fondi pensione italiani, considerata la concorrenza che verrà operata dall’estero.

