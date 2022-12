RIFORMA PENSIONI 2022/ I pensionati danneggiati dal sistema di rivalutazione

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI BRAMBILLA

In un articolo pubblicato su L’Economia, inserto settimanale del Corriere della Sera, Alberto Brambilla ricorda che “la super valutazione delle pensioni minime riguarda 6 milioni di beneficiari tra cui gli sfortunati (molto pochi), gli evasori (molti), mentre vengono ancora penalizzati, modificando l’ottima ed equa legge Draghi, gli 1,5 milioni di pensionati tra i 2.600 euro lordi e i 5.200 euro (da 5 volte il minimo fino a 10) e i 230.000 euro che prendono da 5.200 euro lordi al mese (10 volte il minimo in su) e che già pagano una montagna di tasse che i 6 milioni di beneficiari di pensioni fino a 2 volte il minimo non pagano affatto e i 6,6 milioni tra 2 e 4 volte il minimo pagano in misura ridotta”.

IL DANNO NEI PROSSIMI DIECI ANNI

Il Presidente di Itinerari previdenziali evidenzia anche quelli che sono i danni che subiranno i pensionati che non riceveranno la piena indicizzazione dei loro assegni nei prossimi anni, dopo il biennio di blocco parziale stabilito con la Legge di bilancio, spiegando che dal 2024 al 2033, “ipotizzando un’inflazione molto prudenziale del 2% annua, le rendite di 2.626,90 euro ne perderanno più di 11 mila”. La perdita per gli assegni di importo più elevato supererebbe persino i 100.000 euro, sempre considerando l’arco decennale. “Insomma, nei prossimi 10 anni questi pensionati meritevoli oltre a sobbarcarsi il grosso dei 56 miliardi di Irpef sulle pensioni si vedranno levare altri 45 miliardi circa, alla faccia del merito e del senso del dovere”. E questi conti potrebbero anche peggiorare tenuto conto dell’ultimo emendamento governativo sulle rivalutazioni.

