RIFORMA PENSIONI 2022/ La bomba sociale che sta maturando (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI PIZZUTI

Felice Roberto Pizzuti, intervistato da free.it, ricorda che “più della metà di coloro che hanno cominciato a lavorare negli anni ’90 e che quindi adesso hanno già accumulato più di 20 anni” di contributi, andrà in pensione tra 15-20 anni con “una pensione contributiva che sarà al di sotto della soglia di povertà”. Tutto questo “significa che sta maturando una bomba sociale. E non c’è nulla di retorico o di esagerato in questa espressione. È proprio così”. “A meno che non si dica ok, fermi tutti. Non facciamo più le toppe e vediamo di risolvere il problema del nostro sistema pensionistico e di come questo sistema interagisce e interagirà con il quadro macroeconomico. Se non si fa questo, tutto il resto è campagna elettorale permanente. Nulla di più”.

LA TOPPA DI QUOTA 41

Secondo il Professore di Economia politica alla Sapienza, la misura di riforma delle pensioni nota come Quota 41 rappresenta ancora una toppa. “Anche questo Governo, come peraltro tutti i precedenti, non sono stati in grado di mettere in atto una revisione vera del sistema pensionistico. O non hanno voluto. E quindi, si continua così. Nessuno si vuole assumere la responsabilità di togliere la toppa e di mettere mano a una revisione vera”. “Credo che siano ormai più dieci anni che si cerca di mettere delle toppe difficili da piazzare a una riforma Fornero, nata in un periodo molto particolare. Che anche in quel periodo molto particolare non aiutò a risolvere né la situazione pensionistica, tantomeno l’equilibrio macroeconomico del Paese”, aggiunge Pizzuti.

