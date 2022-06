RIFORMA PENSIONI 2022/ I vantaggi della flessibilità massimo da 62 a 70 anni

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI MARINO

Secondo Mauro Marino, occorre una riforma delle pensioni con “una flessibilità massima. Stabilire un importo minimo di pensione sotto al quale non ci si può pensionare perché altrimenti si graverebbe sulle casse dello Stato sotto altre forme, e consentire il pensionamento con almeno 20 anni di contributi a partire dai 62 anni con una lieve penalizzazione e al tempo stesso incentivare chi vuole restare nel mondo del lavoro fino a 70 anni”. Secondo l’esperto previdenziale, andrebbe varata la Quota 41, mentre andrebbe eliminato il pensionamento obbligatorio a 65 anni nel pubblico impiego a chi è già in possesso dei requisiti per la pensione anticipata e, al contrario di come è adesso, dare la possibilità a chi è uscito con le quote 100 o 102 di poter lavorare in altri ambiti versando contributi”.

IL VANTAGGIO DELLA FLESSIBILITÀ MASSIMA

In un articolo pubblicato su pensionipertutti.it, Marino evidenzia che “bisognerebbe dare ad ogni lavoratore la possibilità di gestirsi autonomamente il proprio lavoro e la propria pensione. Gli unici paletti sarebbero i 20 anni di contribuzione, i 62 anni di età ed un importo sufficiente per non gravare poi sotto altre forme sulle casse dello Stato. Questo importo potrebbe essere per esempio fissato a 1,7 volte l’assegno sociale vale dire circa 780 €. Ottenuti questi requisiti permettere il pensionamento a tutti coloro che lo desiderassero, fissando il pensionamento ordinario a 66 anni e istituendo una penalizzazione dell’1,5% annua a partire dai 65 anni ed un analogo aumento dell’1,5% dal 67 ai 70 anni”. Con questa ampia flessibilità si responsabilizzerebbe il lavoratore consentendogli di “pianificare nel modo che preferisce l’attività lavorativa ed il momento in cui mettersi a riposo”.

