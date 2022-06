RIFORMA PENSIONI 2022/ Gli emendamenti di Schirò (Pd) per gli italiani all’estero

RIFORMA PENSIONI, IL GRAVE ERRORE POLITICO SECONDO SCHIRÒ (PD)

Angela Schirò ha deciso di presentare degli emendamenti al Decreto Aiuti per cercare di rimediare a quello che definisce “un grave errore politico”, ovvero l’abrogazione di Anf e detrazioni per i figli a carico degli italiani all’estero.

“Con un emendamento chiedo che ai dipendenti a contratto in servizio presso la rete estera del Maeci siano ripristinate le detrazioni per figli ‘under 21’ a carico che erano state soppresse a partire dal 1° marzo u.s. Con gli altri due emendamenti chiedo di riattivare – solo per gli italiani residenti all’estero i quali non possono beneficiare dell’Assegno unico universale – il pagamento degli assegni familiari per figli a carico a cui hanno diritto e la possibilità di continuare a usufruire delle detrazioni per figli a carico sui loro stipendi o sulle loro pensioni”, spiega la deputata del Pd eletta all’estero.

RIFORMA PENSIONI, LA DISCRIMINAZIONE SUBITA DAGLI ITALIANI ALL’ESTERO

Come riporta Askanews, Schirò ricorda che “si tratta di lavoratori e pensionati il cui reddito è (o è stato) prodotto in Italia e che per questo motivo (per la maggior parte dei casi) pagano le tasse in Italia. Sono insomma contribuenti fiscali italiani a tutti gli effetti anche se vivono all’estero e devono essere quindi protetti da ingiuste discriminazioni fiscali e previdenziali”. “Per questa ragione, continuo a chiedere il ripristino di tali benefici fiscali e previdenziali a favore dei nostri connazionali, che purtroppo – giova sottolineare – avendo la residenza all’estero non potranno richiedere l’Assegno unico universale (la prestazione è infatti subordinata alla residenza in Italia)”, aggiunge l’esponente del Partito democratico.

