RIFORMA PENSIONI 2022/ Il contrasto alla precarietà che conta per la previdenza

Aprendo i lavori dell’assemblea della Cgil di Potenza, Angelo Summa ha ricordato come il problema della precarietà lavorativa abbia a che a fare anche con la previdenza. “Basta guardare le 700mila assunzioni dell’ultimo anno: il 95% sono tutti lavori precari.

Ciò significa non solo cambiare le condizioni materiali di migliaia di lavoratori, ma anche mettere in discussione il nostro sistema previdenziale pubblico. Sono in discussione non soltanto le pensioni di questi lavoratori, per lo più giovani, ma anche la tenuta del sistema previdenziale in generale. è questa la battaglia di tutte le battaglie si deve fare perché non costa nulla”, ha detto il Segretario generale della Cgil Basilicata secondo quanto riporta ufficiostampabasilicata.it.

In vista della manifestazione nazionale della Cgil in programma il 18 giugno a Roma, Summa ha anche spiegato che tra le richieste del sindacato c’è “l’abbassamento dell’imposizione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e da pensioni, perché in questa crisi energetica 200 euro una tantum è misura tampone. La Cgil sfiderà le destre di questo Paese che stanno proponendo una flat tax generalizzata, mettendo in discussione i principi della progressività. A fronte di un debito pubblico di oltre 2mila miliardi, alle diseguaglianze create da un sistema per cui chi ha una rendita finanziaria paga meno tasse di chi ha un lavoratore indipendente, a una evasione fiscale di oltre 100 miliardi, questi temi che devono trovare una risposta riposta immediata spostando la tassazione dal lavoro dipendente e dalle pensioni alle rendite finanziarie”.

